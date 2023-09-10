الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مصر الحديثة": دعوات البعض لعودة "الإرهابية" إلى المشهد السياسي مشبوهة

وليد دعبس
وليد دعبس

أكد الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، رفضه الشديد لدعوات البعض لعودة جماعة الإخوان الإرهابية إلى المشهد السياسي المصري مرة أخرى.

وقال “دعبس” إن المتابع للتاريخ يجد أن تلك الجماعة ارتكبت في حق مصر وشعبها الكثير من الأخطاء والخطايا، خاصة وأن التاريخ يذكر بكل تفاصيله ما قامت به تلك الجماعة من إرهاب وسفك للدماء، وكان آخرها عقبات ثورة 30 يونيو، وهو ما لم ولن ينساه الشعب المصري.

دعوة الرئيس للحوار الوطني كاشفه 

وأشار دعبس إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من دعا إلى حوار وطني شامل يضم كافة فئات الشعب، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ودعا كافة الأيديولوجيات المختلفة للتعبير عن آرائها بكل حرية بل وتعهد بأن تكون مخرجات الحوار الوطني موضع اعتبار، وهذا يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أننا في مناخ سياسي مختلف، لا اقصاء فيه ولا مغالبة، بل هناك مشاركة من الجميع لكي نعمل سويًا على بناء مصر المستقبل بآراء وأفكار ومقترحات الجميع، وعملهم سويًا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون على حب الوطن وبنائه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم سلطاته الدستورية للإفراج عن المتعلقين من الشباب والعفو عنهم بموجب قرارات جمهورية، وكان هذا مطلبًا لبعض القوى السياسية، والرئيس استجاب لهذه المطالب ولمطالب لجنة العفو الرئاسي، وباشرت عملها في حرية ودون تدخل من أحد، ورفعت تقريرها ومطالبها للرئيس. طالما أن العفو يكون لمن لم تطلق أيديهم بدماء المصريين.

الذي يستخدم السلطات المخولة له في العفو من أجل أن يعظم السلم والأمن الاجتماعي، ويرسل رسالة للجميع بأن الرئيس هو أول من يتسامح من أجل هذا الوطن. ولكن في المقابل يكون هناك قفة قوية وجادة لكل من تلطخت أيديهم بدماء المصريين، وأعتقد أن الجماعة ارتكبت أخطاءً وخطايا في هذا الملف، واستقت بالخارج، ونفذت أجندات خارجية لصالحها الشخصي دون اعتبار للأمن القومي المصري، لذلك فإن دعوات البعض لعودة تلك الجماعة للمشهد السياسي في هذا التوقيت دعوات مشبوهة، وأذكر الجميع بأن تلك الجماعة وصلت في فترة من الزمن لحكم مصر، فماذا كانت النتيجة؟ الجميع يعرف الإجابة على هذا السؤال، وما حدث من تردي للأحوال وتملكهم هوس السلطة على حساب مصلحة الوطن.


مشاركة سياسية لا مغالبة دون اقصاء او استبعاد في  مناخ سياسي مختلف

 

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حزب مصر الحديثة يكشف أسباب دعوته الرئيس السيسي للترشح لفترة جديدة

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رئيس حزب مصر الحديثة: الشعب سيثبت قدرته فى الحشد بالانتخابات الرئاسية المقبلة


وقال دعبس إن حزب مصر الحديثة هو حزب خرج من نبت هذا الشعب ويمثل هذا الشعب في المجالس النيابية سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ ويعمل بكل قوة على دعم الدولة في الداخل والخارج وفي شتى المحافل ويسعى بكل جهد لدعم قوة الدولة واستقرارها والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة في ظل ما يقوم به الرئيس السيسي من عمليات بناء في شتى المجالات والمشاريع القومية العملاقة التي شهدتها الدولة وكذلك في ظل مناخ سياسي متغير إلى الأفضل يراعي فيه كل الآراء وكافة الأفكار والمقترحات وبدون استبعاد أو إقصاء، وكانت كل تلك الأمور دافعًا لنا من أجل إعلان الحزب وكوادره أن يكون الرئيس عبدالفتاح السيسي مرشحًا لنا في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وليد دعبس حزب مصر الحديثة السياسي جماعة الإخوان الإرهابية

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