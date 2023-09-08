حزب مصر الحديثة يكشف أسباب دعوته الرئيس السيسي للترشح لفترة جديدة

قال الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، إنه تم تنظيم جلسة حضر فيها النواب من الشيوخ والنواب، وقيادات الحزب واستطلعنا الرأي في الشارع وأقمنا ندوات على الأرض ووجدنا أن الجميع مستقر أننا في مرحلة بها زراعة ولم يأتي وقت حصادها ومن زرع لابد أن يحصد ما زرعه وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أننا بدأنا المشوار الصعب وكان معنا شعب صبور جدًا يقف في وقت الأزمات، ومع ذلك نرى إنجازات في كل المجالات، وتساءل من في العالم يعمل في كل المجالات في وقت واحد ورأينا القليل والكثير ولم نجد من يعمل في الزراعة والصناعة وحياة كريمة وسط ظروف اقتصادية عالمية سيئة وكذلك تأثرنا بالحرب الروسية الأوكرانية.

المستثمر الأجنبي يدخل مصر لما فيها من استقرار سياسي وأمني

وأكد أن المستثمر الأجنبي يدخل مصر لما فيها من استقرار سياسي وأمني ولوجود فرص استثمارية تأتي له بعوائد كافية فمصر جاذبة للاستثمار بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة يوجد تحرك للمستثمر الأجنبي بأن بدأ يأتي لمصر لأنها دولة جاذبة للاستثمار وكل هذا يجعلنا كأعضاء مجلس نواب وشيوخ وقيادات الحزب ندعوا الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، وأن نكون معه وسنصل معه للنهاية إن شاء الله.