الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس حزب مصر الحديثة: الشعب سيثبت قدرته فى الحشد بالانتخابات الرئاسية المقبلة

الدكتور وليد دعبس
الدكتور وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة

قال الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، إن الحزب يعمل على حشد الناس للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف في مؤتمر الأحزاب السياسية في محافظة الشرقية، أن النزول للمشاركة ضروري بغض النظر عن الاختيار نفسه، ولا بد من التمتع بالتنوع السياسي والحزبي الذي تشهده نصر بصورة غير مسبوقة.

أكد دعبس أن مصر تنعم الآن بتنوع ومشاركة فاعلة للأحزاب بعدما كان العمل الحزبي مهمشا وليس له دور.

ووجه "دعبس"، الشكر للشعب المصري، الذي كان له دور كبير في الإنجازات التي حصلت على مدار الفترة الأخيرة، وسيثبت قدرته في الحشد في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويستضيف حزب مستقبل وطن بالشرقية، أكبر وأضخم حدث سياسي لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للترشح لفترة رئاسية جديدة، وذلك عقب إعلان الحزب تأييده ودعمه لترشح الرئيس السيسى، حيث تستضيف محافظة الشرقية علي أرضها 60 رئيس حزب سياسي و350 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقرابة 10 آلاف مواطن من الداعمين والمؤيدين لترشح الرئيس لفترة جديدة، وذلك بالصالة المغطاة المقامة بمنطقة الأحرار بمدينة الزقازيق.

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حزب مصر الحديثة شعب مصر الانتخابات الرئاسية الرئيس السيسي حزب مستقبل وطن بالشرقية

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