الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس «مصر الحديثة»: أجمعنا على تأييد ودعم الرئيس في الانتخابات المقبلة

وليد دعبس
وليد دعبس

قال وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، إن الحزب أعلن تأييده ودعمه لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف “دعبس” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم الخميس، أن أمس كان هناك اجتماع موسع بين القيادات السياسية داخل الحزب وبحضور أعضاء الهيئة البرلمانية، انتهت إلى الإجماع على دعم ومساندة الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة".

وأشار إلى أن الحزب أعلن تأييد ودعم الرئيس السيسي في الانتخابات لتكملة المشوار، وهناك اقتناع تام داخل الحزب أن هناك إنجازات تمت على الأرض ونحتاج تكملتها، موضحاً أن الشعب المصري يعلم جيدا ما يريده، وهو شعب بسيط وصبور، ويعلم أن المركب تسير إلى بر الأمان.

وليد دعبس حزب مصر الحديثة الرئيس السيسي

مواد متعلقة

بعد تدميره لسواحل فلوريدا.. إلى أى مدى يشكل إعصار "إيداليا" خطرًا؟

مهرجان العلمين.. أبو وعمر كمال نجما حفل اليوم على مسرح «أرينا»

مجدي شاكر: المصري القديم كان راقيا في اختيار الزينة والحُلي

أستاذ هندسة طاقة: تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تؤثر على العالم

منها حصن بابليون.. تفاصيل المناطق الأثرية التى تفقدها رئيس الوزراء

أمير يعقوب لـ"الشاهد": شعرت بحركة فى قدمى بعد ثلاثة أشهر من الإصابة

أمير يعقوب لـ«الشاهد»: رفضت الاستسلام والنتيجة فاجأت الأطباء

أمير يعقوب لـ"الشاهد": تمنيت الموت بدلاً من بتر ساقى

الأكثر قراءة

غيرة زوجة الأب قتلتها.. "فردة صندل" مفتاح لغز اختفاء الطفلة سجدة

طعنات في الصدر.. ننشر صور بائع أوسيم المقتول على يد شقيق زوجته

الجمعة.. إذاعة حفل كارول سماحة ومحمد محسن على "dmc" و"الحياة"

نجيب محفوظ.. لماذا طلب منه تغيير كلمته بمناسبة نوبل؟

السمسمية والحمصية والفولية.. طريقة عمل حلوى المولد النبوي بالبيت

بكرى يزف بشرى سارة على الهواء: انخفاض أسعار السلع المستوردة المعمرة قريبًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الرئيس الأكثر إنجازًا فى الملف الاقتصادى

مدحت بشاى

ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

د. محمد عفيفي

الدور المصرى فى السودان

ماجد حبته

مشروعات التنمية الزراعية

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال