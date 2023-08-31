رئيس «مصر الحديثة»: أجمعنا على تأييد ودعم الرئيس في الانتخابات المقبلة

قال وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، إن الحزب أعلن تأييده ودعمه لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف “دعبس” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم الخميس، أن أمس كان هناك اجتماع موسع بين القيادات السياسية داخل الحزب وبحضور أعضاء الهيئة البرلمانية، انتهت إلى الإجماع على دعم ومساندة الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة".

وأشار إلى أن الحزب أعلن تأييد ودعم الرئيس السيسي في الانتخابات لتكملة المشوار، وهناك اقتناع تام داخل الحزب أن هناك إنجازات تمت على الأرض ونحتاج تكملتها، موضحاً أن الشعب المصري يعلم جيدا ما يريده، وهو شعب بسيط وصبور، ويعلم أن المركب تسير إلى بر الأمان.