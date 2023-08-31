نجل جمال عبدالناصر: أعلن تأييدى لترشح الرئيس السيسى لاستكمال إنجازاته

أكد عبدالحكيم جمال عبدالناصر، نجل الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، وذلك لاستكمال إنجازاته.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"،: "الناس اللي مش شايفة أي إنجاز دول سمحوا لعقلهم يصدقوا التضليل وحملات التشكيك، من ناس تعتبر أكبر أعداء لمصر وللرئيس السيسي ونجاح ثورة 30 يونيو".

حملات التشكيك تزداد ضد مصر عقب كل إنجاز

وأضاف: "حملات التشكيك تزداد ضد مصر عقب كل إنجاز، ورغم وجود أخطاء ولكن هناك الكثير من العمل والنجاحات والإنجازات، يكفينا التخلص من أعداء الوطن في 30 يونيو، وفيروس سي وغيرها من الإنجازات".

وتابع: "الأخطاء واردة في كل نظام ولكن لا تمحي الإنجازات، ولذلك أعلن تأييدي للرئيس السيسي لاستكمال إنجازاته".