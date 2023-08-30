أحد متحدي الإعاقة: نؤيد ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثالثة (فيديو)

طالب محمد فيروز، أحد متحدي الإعاقة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح لولاية رئاسية ثالثة، “لاستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها منذ توليه رئاسة البلاد في العام 2014".

جاء ذلك في فيديو مُصوّر نُشر على رسائل المواطنين، ونُشرت على الصفحة الرسمية لمؤسسة “الدستور” على فيسبوك، عبر هاشتاج #من_المواطن والذي يضم رسائل المواطنين للرئيس، والتي تُطالبه بالترشح لولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات القادمة.

كان عدد من الأحزاب طالبت الرئيس بالترشح لفترة رئاسية ثالثة على رأسها حزب مستقبل وطن الذي قال إن مطالبته بترشح الرئيس لفترة جديدة “يأتي انطلاقا من الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر، فنجحت مصر تحت قيادة الرئيس وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم".

وأضاف حزب مستقبل وطن في بيانه: "يأتي ذلك استكمالا لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستندا إلى برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2023"، والتي شملت عدة محاور أساسية وعلى رأسها التعليم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والعمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي".

وتابع الحزب: “ودعما من الحزب لجميع هذه الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، وإذ تمضي الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو إتمام أحد أهم الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بإتمام الانتخابات الرئاسية، وانطلاقا من مسؤوليتنا السياسية، فإننا نعلن دعم وتأييد ترشيح الرئيس السيسي”.