الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رامى رضوان يعلق على قرار حزب إرادة جيل لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

رامي رضوان
رامي رضوان

تحدث الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء dmc"، عن قرار حزب إرادة جيل بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال رضوان، خلال حلقة البرنامج اليوم الثلاثاء، إن حزبا جديدا ينضم في هذا الاتجاه منذ أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي قريبًا للإعلان عن الجدول الزمني إلى هذا الاستحقاق.

وتابع: منذ ذلك الحين بدأ الكثير من الأحزاب تعلن عن دعمها ومطالبتها للرئيس السيسي للترشح بولاية رئاسية جديدة، من بين هذه الأحزاب حزب مستقبل وطن، وحماة الوطن، ومصر أكتوبر، والمصريين الأحرار، والمؤتمر، وحزب الإصلاح والنهضة، وتحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 40 حزبا سياسيا، وآخرها حزب إرادة جيل.

نطالبه بالاستمرار في المسيرة لصالح مصر وأولادنا ومستقبلنا

واستكمل رضوان، إلى أن الحزب قال في بيانه: "لا بد من مطالبة الرئيس السيسي بالترشح لولاية جديدة ورغم شعورنا بالمجهود الثقيل المسند له إلا أننا لا بد أن نطالبه بالاستمرار في المسيرة لصالح مصر وأولادنا ومستقبلنا".

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