الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: الجماعة الإرهابية ترغب بأكاذيبها فى الاستيلاء على وعى المصريين

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الجماعة الإرهابية تحاول طيلة الوقت أن تأخذ مساحة من وعي المصريين، لافتًا إلى أنهم يحاولون أخذ هذه المساحة من الوعي من خلال أكاذيبهم وهجومهم واختلاق بعض الوقائع غير الموجودة حيث يتعمدون تضخيم وقائع موجودة.

وأضاف الكاتب الصحفي ضياء رشوان، خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر فضائية extra news، أن كل هذا يُضفي أهمية أكبر لحرية الرأي والتعبير داخل مصر، حتى لا يتم ترك الناس تقع فريسة لآخرين يقومون بالكذب عليهم، لافتًا إلى أن بعض الكلام ارتبط بقانون حرية تداول المعلومات.

وأوضح أنه إذا توافرت المعلومة الدقيقة من الجهة الصحيحة وفي الوقت المناسب، فإن هذا يجعل الإعلام داخل مصر يساعد الناس على قول الحقيقة، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يخرج شائعة أو ينقل الأكاذيب. 

مناقشة قانون حرية تداول المعلومات فى جلسات خاصة قريبًا

وأشار إلى أن قانون حرية تداول المعلومات تمت مناقشته قبل ذلك في جلسات عامة، وبصدد أن يناقش في جلسات خاصة قادمة قريبًا جدًا حتى يبلور شكله النهائي، لأن حرية الرأي والتعبير مع قانون حرية تداول المعلومات هما فقط السبيل لحماية المصريين من الأكاذيب ومن الأصوات التي تحاول كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة أن تكذب على الناس سواء عبر الشاشات أو مواقع التواصل الاجتماعي، والناس إذا لم تجد من يقول لها الحقيقة سوف تصدق هذا الكذب.

الصحفى ضياء رشوان المنسق العام الحوار الوطنى حرية الرأي والتعبير تداول المعلومات

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