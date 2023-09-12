الإعصار دانيال.. الإمارات ترسل مساعدات عاجلة وفرق إنقاذ إلى ليبيا

وجه رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا، لمواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي سببها الإعصار دانيال.

وعبر الرئيس الإماراتي عن خالص تعازيه لدولة ليبيا قيادة وحكومة وشعبًا في ضحايا الفيضانات داعياً الله أن يرحم الضحايا، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وتعرضت مناطق شرق خلال اليومين الماضيين لإعصار دانيال الذي تسبب في سقوط أمطار غزيرة وسيول عارمة أدت إلى دمار العديد من المناطق لا سيما في مدينة درنة.

وقال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد في تصريحات صحفية اليوم إن ضحايا إعصار دانيال في مدينة درنة تجاوز الـ2000 قتيل بالإضافة إلى الآلاف من المفقودين.

الجيش الليبي يؤكد كارثة غير مسبوقة ويشكر السيسي على الدعم الكامل

وقال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن هناك أكثر من 2000 ضحية في مدينة درنة فقط نتيجة الفيضانات، وأن "الكثير من الطرق قطعت نهائيا نتيجة السيول التي اجتاحت المنطقة، سواء بشكل جزئي أو كلي، مثل طريق سوسة- شحات، سوسة- درنة".

وأكد المسماري خلال مؤتمر صحفي من بنغازي، أن "القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، أعلن رفع درجة الاستعداد في كل وحدات القوات المسلحة، لكن الرياح العاتية منعت استخدام القوات الجوية، فيما قدمت القوات المسلحة مساعدات للمتضررين في أماكن الإيواء، سواء بالمواد الغذائية أو الأدوية".

وقدم المسماري الشكر إلى "دولة مصر بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الأشقاء الليبيين بالكامل في جميع النواحي جراء كارثة العاصفة والسيول"، مؤكدا أن "هذا هو دائما مفهومنا عن مصر بأنها سند حقيقي لكل الليبيين عند الشدائد".

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي في بيان، درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها.