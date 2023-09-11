أمين مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: الإمارات تدير 125 إلى 130 ميناء حول العالم

قال جمال الجروان، أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن دولة الامارات لديها حلول فنية حديثة نحو الالتزام بالهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأزرق، لافتاً إلى أن هناك إسراعا في عملية القيام بالمشاريع؛ للحد من ثاني أكسيد الكربون والوقود الإحفوري.



وأضاف الجروان خلال لقاءه ببرنامج "المراقب" المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه تم توقيع اتفاقيات في إفريقيا، وجمهورية مصر العربية، وأندونيسيا، لافتا إلى أن المتطلبات ضخ استثمارات كبيرة في هذا المجال، مؤكدا أن الإمارات مجتهدة في هذا الأمر.



وأوضح أن الإمارات تدير 125 إلى 130 ميناء حول العالم.



وعن حجم الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، قال جمال الجروان، إن دولة الإمارات ضخت مليارات، حيث يوجد لدينا شبكة موبايل في السعودية، وشبكة 3G في مصر، كما لدينا شبكة في المملكة المغربية، وشبكات في غرب أفريقيا. وشبكة في سيريلانكا، لافتا إلى أن الشبكة التي نملك فيها الأغلبية حيث نملك بها أكثر من 60% هي اتصالات مصر.

