آخرهم العاصفة دانيال.. كيف دعمت مصر ليبيا في أزماتها؟

استمرارًا للدعم المصري للأشقاء في ليبيا وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى، دعّمت مصر ليبيا في العديد من أزماتها والتي تعتبر آخرها أزمة العاصفة دانيال وما قامت به من مخاطر بفيضانات وسيول في البلاد، وأسفرت عن مقتل أكثر من 2000 شخص حتى الآن.

ووجه أحميد حومة، وزير الدفاع فى الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، الإثنين، الشكر للدور المصري الكبير والدعم القوي في المحنة التي تمر بها البلاد، موجهًا تحية إلى الرئيس السيسي والجهات التنفيذية والشعبية في البلاد على الموقف الداعم لليبيين في الكارثة التي تعصف بالبلاد، موضحاً أن الموقف المصري الداعم للأشقاء في كل الظروف.

كيف سعت مصر لمواجهة تحديات الازمات الليبية؟

في غصون ذلك، أصدر الرئيس السيسي توجيهاته للحكومة والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب، مقدماً خالص تعازية للاشقاء في ليبيا بضحايا الإعصار المدمر الذي ضرب البلاد.

وكتب الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، معربًا عن وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تمر هذه الأزمة سريعًا بوحدتكم معًا.

مساندات مصرية على مدار العامين الماضيين

- في 2021، انطلقت طائرة عسكرية مصرية الى ليبيا محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية الى ليبيا لمساندتها بمواجهة التحديات وتخفيف الاعباء عن المواطن الليبي.

من جانبه أعرب الجانب الليبى عن تقديرهم للجهود المبذولة من مصر ومساندتها المستمرة للشعب الليبى، لافتًا إلى أن ذلك جاء في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبى الشقيق فى مختلف الظروف.

مشاركة مصرية لحل الازمة الليبية

- وفي 2022، سعت مصر لحل الازمة الليبية ووضع حل سياسي في ليبيا، طالبت بضرورة ضرورة عدم استكمال رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة مهامه خلال فترة الانتخابات، وأهمية إتمام المسار الدستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية من أجل إنهاء الأزمة في ليبيا.

- وفي يناير 2023 شددت مصر على ضرورة ايجاد حل سياسي جهودها من أجل إيجاد حل سياسى للأزمة الليبية المستعصية، وتعمل على جمع الفرقاء إلى مائدة الحوار فى القاهرة، للاتفاق على سبل عبور مرحلة الفوضى إلى الاستقرار السياسي، وإعادة إعمار الدولة، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة، لاسيما المؤسسات العسكرية والأمنية، وإعادة بناء الدولة الليبية من جديد

ونجحت فى عقد العديد من اللقاءات بين مختلف الفصائل والكتل السياسية وزعماء القبائل، إلا أن التدخلات الأجنبية والمرتزقة يحيكون دائما المؤامرة من أجل استمرار حالة الفوضى فى ليبيا، لنهب ثرواتها.

- وفي أغسطس عام 2023 رحبت مصر بدعوة المنفي لعقد اجتماع تشاوري مع رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لدفع المسار السياسي الوطني والتوصل إلى توافق بشأن القوانين الانتخابية، وجددت الوزارة، دعم مصر الكامل لمؤسسات الدولة الليبية التي تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على الأطر المطلوبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية موازية في أقرب وقت ممكن.

أضافت الوزارة أن مصر تدعو كافة الأطراف الدولية إلى دعم الجهود الليبية لحل الأزمة محليًا سعيًا لتحقيق الاستقرار الوطني والسيادة وتطلعات شعبها.