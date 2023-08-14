مصر تحصد المركز الأول وليبيا تحل وصيفًا في بطولة إفريقيا السادسة لكرة السرعة

نجح المنتخب المصري لكرة السرعة تحت القيادة الفنية لعلي جمعة، المدير الفني، ورضوي الشرقاوي، المدرب العام، في حصد جميع ذهبيات بطولة إفريقيا السادسة لكرة السرعة، تمكن أبطال المنتخب المصري من تحقيق هذا الإنجاز الرائع بفضل الأداء المتميز والعروض الاستثنائية التي قدمها اللاعبون خلال المنافسات.

وقدم لاعبو المنتخب الليبي أداءً مميزًا وحققوا إنجازًا ملفتًا في البطولة، حيث احتلوا المركز الثاني وفازوا بسبع ميداليات فضية وبرونزية، وقد تفوق اللاعبون الليبيون على العديد من الفرق المشاركة وقدموا عروضًا استثنائية أسعدت الجماهير وأثبتت قدرتهم ومهارتهم في هذه الرياضة.

بالإضافة إلى ذلك، حقق لاعبو السودان وجزر القمر والكاميرون نتائج مميزة في البطولة، مما يعكس تطور رياضة كرة السرعة في تلك الدول والاستعداد المتزايد للفرق في تحقيق النجاحات.

البطولة التي أُقيمت في مدينة بورسعيد المصرية، وشهدت حضورًا كبيرًا من الجماهير والشخصيات الرياضية والسياسية المهمة.

وإفتتحت البطولة بحضور اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعدد من الشخصيات البارزة في مجال الرياضة والسياسة.

من جهته، عبّر رئيس الاتحاد الافريقي لكرة السرعة، المستشار عمرو حسين، عن سعادته بنجاح المنتخب المصري وتحقيقه لجميع ذهبيات البطولة. كما أشاد بالأداء المميز الذي قدمه الفريق الليبي الذي حل ثانيًا وهو ما يعكس الاستعدادات الجيدة التي قامت بها المنتخبات الإفريقية للظهور بهذا الشكل.

وأعرب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة، النائب أحمد الخطيب، عن فخره بالمنتخب المصري وإنجازاته في البطولة، وأكد أن هذا النجاح يعكس العمل الجاد والتحضير المكثف الذي قام به الفريق ويعزز مكانة مصر كقوة رياضية قوية في المنطقة.

وتعد بطولة إفريقيا السادسة لكرة السرعة فرصة مثالية لعشاق الرياضةلمتابعة المنتخبات المصرية والعربية والإفريقية في هذه الرياضة المثيرة. وتعزز نجاحات المنتخب المصري والفرق الأخرى منافسة القارة الأفريقية في كرة السرعة وتساهم في تعزيز مكانتها على المستوى العالمي.