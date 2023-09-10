الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ مناخ يكشف تفاصيل العاصفة "دانيال" وتأثيرها على مصر غدًا وبعد الغد

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال

قال علي قطب، أستاذ المناخ، إنه يوجد فرق بين الإعصار والعاصفة، فالأعاصير تتحرك بسرعة وأول سرعة له تكون 130 كيلو متر في الساعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن العاصفة "دانيال"، ضربت اليونان وليبيا وستؤثر على مصر غدًا وبعد الغد، وهي عاصفة رعدية نتيجة منخفضات قوية جدًا موجودة في البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن الهواء الساخن الذي نتج فوق البحر المتوسط أدى لحدوث أمطار غزيرة رعدية فوق اليونان.

وتابع، أن هذه العاصفة امتدت من الغرب إلى الشرق في سواحل ليبيا، مؤكدًا أن دوران المنخفض كلما يكون في المياة يأخذ قوة كبيرة وعندما يصطدم بالشاطئ تقل قوته.

تأثير العاصفة على مصر

وأكد أن تأثيره على مصر غدًا وبعد الغد سيكون بسقوط أمطار رعدية غزيرة وتخف حدتها على الإسكندرية وبقاياه تؤثر على الوجه البحري، مشيرًا إلى أنه قبل دخول العاصفة يسبقها سرعة الرياح. 

أستاذ المناخ العاصفة دانيال عاصفة رعدية تأثير العاصفة الإسكندرية الوجه البحري

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