كيف تبقى شابا بعد تجاوز الـ60 عاما؟

لا يوجد طريقة للتغلب على الشيخوخة، فهي أمر لا مفر منه، ولكن هذا لا يعني أنه يجب عليك أن تتقدم في العمر بطريقة تجعلك تشعر بالإحباط من مرور العقود السابقة. ومع ذلك، هناك مجموعة من النصائح التي يمكن أن تساعد في إبطاء عملية الشيخوخة، بدءًا من التغذية وحتى النوم.

تقليل تناول السكر



تقليل تناول السكر أو إزالته تمامًا يمكن أن يساعد في الحد من التهابات الجلد والتجاعيد، كما أنه يمكن أن يحسن التركيز والذاكرة. إذا كان من الصعب التخلي عن السكر بشكل كامل، يمكن تناول الفواكه الحلوة بدلاً من ذلك.

احصل على قسط كافٍ من النوم



الحصول على قسط كافٍ من النوم يجب أن يكون أولوية، فالنوم يؤثر على جميع جوانب حياتنا ويساعد في إبطاء عملية الشيخوخة. من المهم ألا تستغل ساعات الليل المتأخرة في العمل أو الترفيه، بل يجب تخصيص وقت كافٍ للنوم حتى يتمكن جسمك من التجدد والتخلص من التهابات الجسم.

إذا حافظت على استمرار الأدرينالين لفترة طويلة بعد أن يرغب جسمك في الراحة، فسوف تستمر في إنتاج هرمونات التوتر، بدلاً من السماح لجسمك بالاسترخاء.

الموضوع يبدأ صغيرا ابدأ بالذهاب إلى السرير مبكرًا بـ 15 دقيقة لمدة أسبوع، ثم أضف 15 دقيقة أخرى في الأسبوع التالي، احرص على تقليل وقت الشاشة مسبقًا حتى يتمكن عقلك من البدء في إنتاج الميلاتونين، مما سيساعدك على النوم والبقاء نائمًا بشكل أسرع.

تناول العنب



هو مادة مرطبة وهي مادة تجذب الماء عند وضعها على الجلد، مما يساعدها على امتصاص الرطوبة والاحتفاظ بها إنه علاج طبيعي للبشرة الجافة ويمكن أن يكون مفيدًا بغض النظر عن لون بشرتك.