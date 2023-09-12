الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف تبقى شابا بعد تجاوز الـ60 عاما؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لا يوجد طريقة للتغلب على الشيخوخة، فهي أمر لا مفر منه، ولكن هذا لا يعني أنه يجب عليك أن تتقدم في العمر بطريقة تجعلك تشعر بالإحباط من مرور العقود السابقة. ومع ذلك، هناك مجموعة من النصائح التي يمكن أن تساعد في إبطاء عملية الشيخوخة، بدءًا من التغذية وحتى النوم.

تقليل تناول السكر
 

تقليل تناول السكر أو إزالته تمامًا يمكن أن يساعد في الحد من التهابات الجلد والتجاعيد، كما أنه يمكن أن يحسن التركيز والذاكرة. إذا كان من الصعب التخلي عن السكر بشكل كامل، يمكن تناول الفواكه الحلوة بدلاً من ذلك.

 

احصل على قسط كافٍ من النوم


الحصول على قسط كافٍ من النوم يجب أن يكون أولوية، فالنوم يؤثر على جميع جوانب حياتنا ويساعد في إبطاء عملية الشيخوخة. من المهم ألا تستغل ساعات الليل المتأخرة في العمل أو الترفيه، بل يجب تخصيص وقت كافٍ للنوم حتى يتمكن جسمك من التجدد والتخلص من التهابات الجسم.

 

كريم العراقى يحكى: جورج الخورى وبنت نزلت للبحر وراء مولد أغنية كاظم الساهر

إذا حافظت على استمرار الأدرينالين لفترة طويلة بعد أن يرغب جسمك في الراحة، فسوف تستمر في إنتاج هرمونات التوتر، بدلاً من السماح لجسمك بالاسترخاء.

الموضوع يبدأ صغيرا ابدأ بالذهاب إلى السرير مبكرًا بـ 15 دقيقة لمدة أسبوع، ثم أضف 15 دقيقة أخرى في الأسبوع التالي، احرص على تقليل وقت الشاشة مسبقًا حتى يتمكن عقلك من البدء في إنتاج الميلاتونين، مما سيساعدك على النوم والبقاء نائمًا بشكل أسرع.

تناول العنب


هو مادة مرطبة وهي مادة تجذب الماء عند وضعها على الجلد، مما يساعدها على امتصاص الرطوبة والاحتفاظ بها إنه علاج طبيعي للبشرة الجافة ويمكن أن يكون مفيدًا بغض النظر عن لون بشرتك.

الشيخوخة إبطاء الشيخوخة العنب تقليل تناول السكر استمرار الأدرينالين

مواد متعلقة

ما هى مسببات الشيخوخة وهل سيكون لها علاج؟.. عالم جينوم مصري يوضح

الأكثر قراءة

رائحة غريبة فى الجو.. و"الأرصاد" تكشف علاقتها بـ"دانيال"

أمطار "دانيال" تصل القاهرة اليوم

عاجل.. على غرار نيرة أشرف.. ذبح فتاة فى الشارع ببورسعيد

"علاقة محرمة".. تفاصيل وفاة شاب ألقى نفسه من الرابع "خوفا من الفضيحة"

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية فى البنوك اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر

أحمد كريمة: أطالب بحظر النقاب فى المؤسسات الأزهرية أسوة بالتعليم العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية