ما هى مسببات الشيخوخة وهل سيكون لها علاج؟.. عالم جينوم مصري يوضح

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قال د.هيثم شعبان، عالم الجينوم المصري إنه هناك دراسة علمية كشفت أن 4 بروتينات في جسم الإنسان عندما يتم نقلها للخلايا فإنها تنقلها من حالة الشيخوخة لحالتها السليمة، لافتًا إلى أن دراسة أخرى تشير إلى أنه يوجد بروتين يتفاعل مع الجينوم ومن خلاله نستطيع عودة الخلايا الشائخة.

أضاف شعبان، خلال مداخلة عبر "زووم"، لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر DMC، أن العامل المشترك بين البحثين أن التفاعل يكون على مستوى الجينوم، وعندما تدخل الخلايا المحركة للشيخوخة فيحدث تغيير في الجينوم وأجزاء تتحرك من مكانها وأخرى تغلق.

أشار إلى أن الخلايا تتكاثر طوال الوقت وبعد وقت معين تدخل مراحل الشيخوخة أي تتوقف عن التكاثر وتكون لاهي حية ولا ميته، مؤكدًا أن مسببات الشيخوخة لها مسارين الأول طبيعي، والآخر بسبب الخلايا السرطانية والضغوط التي تسبب الشيخوخة المبكرة.

من 5 إلى 10 سنوات سيكون هناك علاجًا للشيخوخة

وتابع أنه خلال البحث الذي يقوم به وصل إلى أن هناك فروق للمؤثرات الداخلية والخارجية التي تؤدي للشيخوخة، وكل مؤثر له آلية عمل غير الآخر، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة الجينوم وتحديد هذه المؤثرات والتي تقوم بتحديد درجات للشيخوخة، مؤكدًا أنه من 5 - 10 سنوات سيكون هناك وسائل لعلاج الشيخوخة.