الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

كريم العراقى يحكى: جورج الخورى وبنت نزلت للبحر وراء مولد أغنية كاظم الساهر

كريم العراقي وكاظم
كريم العراقي وكاظم الساهر

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، الشاعر كريم العراقي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وفي كتابه "حكايات الأغاني" لكريم العراقي، شرح سبب كتابته أغنيته الشهيرة "نزلت للبحر"، والتي غناها كاظم الساهر وكانت من أفضل وأجمل أغانيه.

نزلت للبحر

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يقول كريم العراقي: "هذه الأغنية كان مولدها على شواطئ بيروت، كنت على الشاطئ هناك، وفي المساء حللت ضيفا على طاولة الصحفي الكبير جورج إبراهيم الخوري، رئيس تحرير مجلة (الشبكة) التي كان لها صيت كبير في ذلك الوقت، وتنوع الحديث حتى وصل إلى ذكرياته مع الراحلين أحمد شوقي ومحمد عبدالوهاب، واستلهام الوحي من مفاتن لبنان".

جورج إبراهيم الخورى

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ويكمل "العراقي": "وتطرقنا لكيف ولدت أغنية كان جورج إبراهيم الخوري شاهدًا على ميلادها، وكانت بين بشارة الخوري ومحمد عبدالوهاب وهي أغنية (مين يشتريك يا ورد مين يشتريك؟)، ولم ننهض عن الطاولة حتى داهمنا صعود كاظم الساهر على المسرح للغناء".

ويواصل كريم العراقي: "بعد أيام كانت لنا جلسة تضم الكاتبة الصحفية مريم شقير وبعض زميلاتها، وكاظم الساهر وأنا وبعض أعضاء الفرقة الموسيقية، لم ننزل للبحر هذه المرة لكننا اكتفينا باستنشاق عبيره لنكمل حوارا فنيا للمجلة".

وتابع: السبب الذي كتبت من أجله الأغنية هو أنه وعلى الطاولة المجاورة لنا كانت هناك بنت جميلة، نهضت الصبية الحسناء وحيتنا وصافحتنا وحاورتنا وأعلنت محبتها لما نقدمه، وبلمح البصر غادرتنا وهي بثياب البحر، وسارت بخطوات، فشعرت أن البحر قد ارتجف قلبه فثار موجه، وراحت البنت تتلوى على الرمال قبل أن تقتحم الموج، ومن هنا كتبت الأغنية التي شدا بها كاظم الساهر:

نزلت للبحر تتشمس الحلوة

رفقا بالبشر أيا بنت حوا

نزلت للبحر ما أدري النزل بقلبي

أحميها من الخطر واحرسها يا ربي

علا الموج.. الحذر.. يا حلوتي انسحبي

داعبها بلطف ما تحمل القسوة.

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