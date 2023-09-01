رحيل الشاعر كريم العراقى.. كتب 70 أغنية لكاظم الساهر

أعلن عارف الساعدي، المستشار الثقافي في الحكومة العراقية، عن وفاة الشاعر الكبير كريم العراقي، عن عمر ناهز الـ68 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان، وذلك بأحد مستشفيات أبوظبي بدولة الإمارات.

وكتب "الساعدي" تدوينة له قائلًا: "أنعى لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر اليوم في أحد مستشفيات أبوظبى".

وكريم العراقي هو شاعر كبير، اسمه الحقيقي كريم عودة، وهو من مواليد بغداد عام 1955، حصل على جائزة الأمير عبدالله الفيصل عام 2019.

وكريم العراقي هو رفيق درب الفنان الكبير كاظم الساهر، بدأت علاقتهما في الجيش، وكانت أولى أغنياتهما هي أغنية "شجاعة الناس"، وبعدها توالت الأعمال، حيث كتب للساهر أكثر من 70 أغنية، واشتهر العراقي بسبب كاظم الساهر بالرغم من غناء العديدين له، منهم سعدون جابر وفؤاد سالم وديانا حداد وفضل شاكر وسميرة سعيد ومحمد منير وهاني شاكر وأصالة نصري وصابر الرباعي وغيرهم.