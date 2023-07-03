بعد كاظم الساهر.. مواقف محرجة تعرض لها الفنانين على المسرح

تعرض الفنان كاظم الساهر لموقف على المسرح خلاله حفله في دبي بالإمارات بمناسبة عيد الأضحي، وشهدت الحفلة موقف محرج ضج بسبب مواقع التواصل في الساعات القليلة الماضية.

شهد الحفل احدى المعجبات وهي تقوم برمي مسبحة على الفنان كاظم الساهر خلال تواجده على المسرح، ومن جانبه انحنى كاظم واخذ المسبحة من الأرض ورقص وهى بيده ويعتبر ذلك الموقف ليس الوحيد الذي تعرض له وتعرض بعض الفنانين لمثل هذه المواقف نقدمها لكم في السطور التالية:

شيرين عبد الوهاب

تعرضت الفنانة شيرين لموقف محرج، أيضًا، خلال إحدى حفلاتها بالسويد، وذلك عندما فاجئها أحد المعجبين عقب طلبه التصوير معها ومحاول تقبيلها، لترد عليه شيرين على الفور وقالت:"بس من غير بوس".

عمرو دياب

تعرض عمرو دياب لموقف صعب تسبب في أنه يتوقف عن الغناء خلال حفله بمركز الماسة في مدينة العلمين الجديدة، لقيامه بإلتقاط صورة مع أحد معجبيه، وذلك على غير عادته وكان السبب أن عمرو فوجئ بصعود شاب من ذوي الاحتياجات إلى المسرح لالتقاط صورة تذكارية معه، واستجاب لهم الهضبة على الفور، حيث احتضنه والتقط عدة صورة معهم.

ماجد المهندس

تعرض الفنان ماجد المهندس أيضًا لموقف محرج خلال إحياء حفل غنائي بالسعودية، وذلك عندما اقتحمت فتاة المسرح وعانقته، ما تسبب الأمر في القبض عليها، والحكم بحبسها لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وصرحت الفتاة خلال التحقيقات معها أنها قامت بعناق ماجد المهندس على المسرح نظرًا لرهان حدث بينها وبين صديقاتها حول مدى إمكانيتها فعل هذا الأمر.

نجوى كرم

خلال إحياء نجوى كرم لحفل لها تعرضت لموقف محرج، حيث قام شخص ما من الجمهور بإلقاء بعض الأموال عليها أثناء غناءها، وبررت نجوي ذلك التصرف بالمسيء لها، حيث ظهرت في فيديو وقالت:"أنا طول عمري لا أحب المشاكل على المسرح، لكن أنت الليلة كنت قليل الذوق معنا، الفلوس لا تشترينا ولا تشتريك، حرام عليك وعيب عليك اللي بتعمله".