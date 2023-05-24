الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كاظم الساهر يحيى حفلًا غنائيًا فى بيروت 3 يوليو المقبل

كاظم
كاظم

يستعد المطرب العراقي كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 3 من شهر يوليو القادم في بيروت.

ويعتبر هذا الحفل ضمن سلسلة حفلات كاظم الساهر في موسم الصيف، حيث سبق وتعاقد على حفل آخر في الإمارات بصحبة المطرب الإماراتي حسين الجسمي.

ومن المقرر أن يسافر المطرب كاظم الساهر إلى بيروت في الأول من يوليو، حيث يقوم بعمل عدة بروفات مع فرقته الموسيقية قبل الحفل بـ48 ساعة ليضع قائمة الأغاني التي يقدمها أمام الجمهور.

وكانت آخر حفلات كاظم الساهر الغنائية بجدة يوم 27 من شهر إبريل الماضي والتى حضرها عدد كبير من جمهوره السعودي والعربي.

وقدم كاظم الساهر خلال هذا الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة التى تفاعل معها الجمهور.

كاظم منحه الشاعر السورى نزار قبانى لقب "قيصر الأغنية العربية"، وغنى له عشرات القصائد، من بينها "الحب المستحيل، مدرسة الحب، أكرهها، ممنوعة أنتى، يوميات رجل مهزوم"، فمنذ تقابل كاظم بنزار لأول مرة فى دمشق، وعرض عليه لحن قصيدته "اختارى"، وتوطدت علاقتهما وجعله يغنى ما يشاء من كلماته، وهو ما حدث أيضا بعد موته، وكان لذلك تأثير كبير فى مسيرة كاظم الناجحة ليصبح أحد نجوم الغناء فى الوطن العربى، ويأخذ لقب مطرب المرأة من وراء كلمات شاعر المرأة الأول.

الإماراتي حسين الجسمي الاول الأول من يوليو الامار الامارا الإمارات الاماراتي التى الج الجد

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