كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا في عمان الخميس

يستعد الفنان كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي في عمان يوم الخميس.

وروج كاظم الساهر للحفل من خلال حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، حيث نشر البوستر الدعائي للحفل مع الإعلان عن بدء طرح التذاكر الخاصة به في نهاية الشهر المقبل.

ويحيي المطرب العراقي كاظم الساهر حفل غنائي ضخم يوم 5 من شهر أغسطس المقبل في تركيا وتحديدا في مدينة اسطنبول.

الحفل يقام ضمن سلسلة حفلات المطرب كاظم الساهر خلال فصل الصيف حيث يقدم كاظم خلال هذه الفترة العديد من الحفلات يبدأها بحفلته مع حسين الجسمي فى دبي ثم يليها بحفل ضخم بالمغرب.

حددت الشركة المنظمة لحفل حسين الجسمي وكاظم الساهر يوم 1 من شهر يوليو القادم موعدا لإقامة الحفل المنتظر بينهما في دبي.