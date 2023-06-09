الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا في عمان الخميس

كاظم
كاظم

يستعد الفنان كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي في عمان يوم الخميس. 

وروج كاظم الساهر للحفل من خلال حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، حيث نشر البوستر الدعائي للحفل مع الإعلان عن بدء طرح التذاكر الخاصة به في نهاية الشهر المقبل.

ويحيي المطرب العراقي كاظم الساهر حفل غنائي ضخم يوم 5 من شهر أغسطس المقبل في تركيا وتحديدا في مدينة اسطنبول.

الحفل يقام ضمن سلسلة حفلات المطرب كاظم الساهر خلال فصل الصيف حيث يقدم كاظم خلال هذه الفترة العديد من الحفلات يبدأها بحفلته مع حسين الجسمي فى دبي ثم يليها بحفل ضخم بالمغرب.

حددت الشركة المنظمة لحفل حسين الجسمي وكاظم الساهر يوم 1 من شهر يوليو القادم  موعدا لإقامة الحفل المنتظر بينهما في دبي.

البوستر الدعائي التفاصيل التى الج القادم الفنان كاظم الساهر القا القاد المغ ألم المطرب العراقي كاظم الساهر

الأكثر قراءة

"الإسكان": إعفاء 80% من غرامات التأخير لوحدات الإسكان والأراضى لمدة 3 أشهر

"المحاكمات في أسبوع".. تأجيل استئناف "أنوش" ومحاكمة قاتل زوجته فى النزهة

الأحكام في أسبوع.. الإعدام لـ4 متهمين بـ"خلية المنيا" والمشدد لـ3 أشقاء

وزير المالية: التوأمة الإيطالية ساعدتنا على توطين الخبرات العالمية فى تعزيز القدرات الجمركية

وزير الدولة للإنتاج الحربي: مهتمون بتطوير منظومة التعليم لربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة

الاستمتاع بـ"الويك إند".. هدوء الأمواج ونسب إشغال 40% على شواطئ الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر وعمان.. آفاق واعدة

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جندى إسرائيلى إثر عملية طعن فى الضفة الغربية المحتلة

الجيش اللبنانى: ندعو الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية

أشتية يطالب المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لوقف العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين