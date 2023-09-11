الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند: بشرى بعد انتقاد طارق الشناوى لـ"أولاد حريم كريم": "مفكرتش ألومه ولا أعاتبه"

لز فاتك التريند
لز فاتك التريند

تنوعت أخبار التريند خلال الساعات الماضية كان أبرزها تعليق بشرى على انتقاد طارق الشناوى لفيلم أولاد حريم كريم، فى هذا السياق تنشر الدستور أبرز أخبار التريند 

بشرى بعد انتقاد طارق الشناوى لـ"أولاد حريم كريم": "مفكرتش ألومه ولا أعاتبه"

علَّقت الفنانة بشرى على انتقاد الناقد الفني طارق الشناوي وهجومه على فيلم "أولاد حريم كريم" الذي قامت بإنتاجه مؤخرًا، والذي يشارك في بطولته الفنان مصطفى قمر

وقالت بشرى خلال لقائها في أحد البرامج الحوارية: "الفيلم يجمع بين النوستالجيا والجيل الجديد، وكانت الكواليس مع المخرج علي إدريس جميلة، واسألوا الشباب الجديد الذين عملوا مع فنانين ذوي خبرة إذا شعروا بالألفة أم لا، فالناس مستغربة من حالة الحب الموجودة في العمل، وهذا قليل مقارنة بما يحدث في صناعة الفن لدينا".

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا 

حقيقة فرض 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار مجلس الوزراء قراراً بفرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم.

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا 

خلال الفيديو كونفرانس.. كولر يرد على استفسارات موديست قبل التوقيع للأهلى

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على عقد جلسة عبر الفيديو كونفرانس مع الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني السابق، من أجل إقناعه بارتداء قميص المارد الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشف مصدر مسئول أن التونسي ياسين الميكاري، محلل الأداء بالفريق الأول، اتفق مع كولر على جلسة مع اللاعب خلال المفاوضات التي درات بينهما بعد ترشيحه لموديست خلال الساعات القليلة الماضية.

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا 
الأول من نوعه بإفريقيا.. إنشاء مبنى ركاب صديق للبيئة بمطار الغردقة

قال ياسر إبراهيم، مدير عام مشروعات بالشركة المصرية للمطارات، إن مشروع تطوير مطار الغردقة، وإنشاء مبنى ركاب جديد بتكنولوجيا Smart- Green Building، يعد سابقة أولى من نوعها بالمطارات المصرية والإفريقية، مشيرا إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة لتحويل المطارات المصرية إلى مطارات خضراء.

وأوضح ياسر إبراهيم، في العرض التقديمي خلال الجلسة التشاورية المنعقدة آلان بمدينة الغردقة، أنه مخطط أن يبدأ تطوير مباني ركاب مطار الغردقة لتحويله بالكامل لمطار صديق للبيئة.

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا 
 

ابرز التريند هذا الاسبوع التريند السياحة بشرى أزمة طارق الشناوي ومصطفى قمر

مواد متعلقة

أخبار الظهيرة|"التعليم" تحظر النقاب بالمدارس.. و"الإسكان" تنفى طرح وحدات سكن لكل المصريين

بالتزامن مع قدوم عاصفة دانيال.. "الأرصاد" تطالب المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة

أخبار فاتتك| موعد قدوم العاصفة دانيال.. وكارثة وراء زلزال المغرب

بالتزامن مع حدوث العاصفة دانيال.. كيف تحمى نفسك من العواصف الرعدية؟

شروط التقديم في مبادرة أشبال مصر الرقمية 2023 لطلاب المدارس

"التعليم" تحظر تحصيل مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب وأولياء أمورهم

منها تخفيض ساعات العمل.. معلومات عن قانون العمل الجديد 2023

احذر العروض الوهمية.. نصائح مهمة عند الشراء من الأوكازيون الصيفي

الأكثر قراءة

وفاة 150 جراء السيول فى شرق ليبيا.. ومصر تتضامن مع الضحايا

أردوغان: نعمل على تنشيط مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى مع مصر

حقيقة فرض 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر

الهلال الأحمر الليبية تكشف لـ"الدستور" تفاصيل مواجهة إعصار "دانيال" وحجم الخسائر

طوارئ فى الإسكندرية بسبب العاصفة "دانيال".. و6 تعليمات مهمة للمواطنين

أتربة تغطى السماء.. العاصفة دانيال تصل الإسكندرية وإجراءات عاجلة بالمحافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

عاجل .. الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب