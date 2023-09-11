لو فاتك التريند: بشرى بعد انتقاد طارق الشناوى لـ"أولاد حريم كريم": "مفكرتش ألومه ولا أعاتبه"

تنوعت أخبار التريند خلال الساعات الماضية كان أبرزها تعليق بشرى على انتقاد طارق الشناوى لفيلم أولاد حريم كريم، فى هذا السياق تنشر الدستور أبرز أخبار التريند

بشرى بعد انتقاد طارق الشناوى لـ"أولاد حريم كريم": "مفكرتش ألومه ولا أعاتبه"

علَّقت الفنانة بشرى على انتقاد الناقد الفني طارق الشناوي وهجومه على فيلم "أولاد حريم كريم" الذي قامت بإنتاجه مؤخرًا، والذي يشارك في بطولته الفنان مصطفى قمر.

وقالت بشرى خلال لقائها في أحد البرامج الحوارية: "الفيلم يجمع بين النوستالجيا والجيل الجديد، وكانت الكواليس مع المخرج علي إدريس جميلة، واسألوا الشباب الجديد الذين عملوا مع فنانين ذوي خبرة إذا شعروا بالألفة أم لا، فالناس مستغربة من حالة الحب الموجودة في العمل، وهذا قليل مقارنة بما يحدث في صناعة الفن لدينا".

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا

حقيقة فرض 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار مجلس الوزراء قراراً بفرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم.

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا

خلال الفيديو كونفرانس.. كولر يرد على استفسارات موديست قبل التوقيع للأهلى

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على عقد جلسة عبر الفيديو كونفرانس مع الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني السابق، من أجل إقناعه بارتداء قميص المارد الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشف مصدر مسئول أن التونسي ياسين الميكاري، محلل الأداء بالفريق الأول، اتفق مع كولر على جلسة مع اللاعب خلال المفاوضات التي درات بينهما بعد ترشيحه لموديست خلال الساعات القليلة الماضية.

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا

الأول من نوعه بإفريقيا.. إنشاء مبنى ركاب صديق للبيئة بمطار الغردقة

قال ياسر إبراهيم، مدير عام مشروعات بالشركة المصرية للمطارات، إن مشروع تطوير مطار الغردقة، وإنشاء مبنى ركاب جديد بتكنولوجيا Smart- Green Building، يعد سابقة أولى من نوعها بالمطارات المصرية والإفريقية، مشيرا إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة لتحويل المطارات المصرية إلى مطارات خضراء.

وأوضح ياسر إبراهيم، في العرض التقديمي خلال الجلسة التشاورية المنعقدة آلان بمدينة الغردقة، أنه مخطط أن يبدأ تطوير مباني ركاب مطار الغردقة لتحويله بالكامل لمطار صديق للبيئة.

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا

