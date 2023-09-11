الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأول من نوعه بإفريقيا.. إنشاء مبنى ركاب صديق للبيئة بمطار الغردقة

جانب من المشاركين
جانب من المشاركين

قال ياسر إبراهيم، مدير عام مشروعات بالشركة المصرية للمطارات، إن مشروع تطوير مطار الغردقة، وإنشاء مبنى ركاب جديد بتكنولوجيا Smart- Green Building، يعد سابقة أولى من نوعها بالمطارات المصرية والإفريقية، مشيرا إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة لتحويل المطارات المصرية إلى مطارات خضراء.

وأوضح ياسر إبراهيم، في العرض التقديمي خلال الجلسة التشاورية المنعقدة آلان بمدينة الغردقة، أنه مخطط أن يبدأ تطوير مباني ركاب مطار الغردقة لتحويله بالكامل لمطار صديق للبيئة.

txt

"الطيران" تستعد لاستضافة مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات الإفريقية


 

"المصرية للمطارات" تحتفل بانضمام "طيران الجزيرة" لسلطة الطيران المدني

وأشار مدير عام مشروعات بالشركة المصرية للمطارات، إلى أنه من المخطط أن يكون السعة لمبنى الركاب الجديد الصديق للبيئة 7 ملايين راكب سنويا، بتجهيزات تكنولوجية عالية.

إنشاء صالات ترانزيت مجهزة

وكشف عن أنه سوف يتم إنشاء صالات ترانزيت مجهزة بالمطار أسوة بالمطارات المحورية، وسيتم أيضا أعمال تطوير على مباني الركاب الحالية رقم 1 و2.

وأشار إلى أنه سيتم تطوير حقل الطيران، وإنشاء موقف انتظار يسع مختلف طرازات الطائرات الكبيرة.

ونوه إلى أنه من المخطط لمطار الغردقة أيضا، إنشاء Airport city، تشمل فندقا عالميا ومناطق تجارية وترفيهية ومستشفى دوليا ومنطقة لرجال الأعمال، بالإضافة إلى أنه سيتم البدء في مشروع ربط مباني الركاب من خلال قطار كهربائي.

وانطلقت قبل قليل، في مدينة الغردقة، جلسة استماع وتشاور جماهيري، تنظمها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة البيئة، وذلك للتشاور حول مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي وإنشاء مبنى ركاب جديد صديق للبيئة.

ويحضر الجلسة التشاورية التي تنعقد فعالياتها بعد قليل، في مدينة الغردقة، الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وعدد من قيادات وزارة الطيران المدنى، وممثل عن وزارة البيئة، بالإضافة أيضا إلى عدد من أعضاء مجلس الشعب بالغردقة، ووفد من الكنيسة والأزهر بالمحافظة.

مطار الغردقة المصرية للمطارات مبنى ركاب Smart- Green Building مشروع تطوير مطار الغردقة مطارات خضراء

مواد متعلقة

وزير الطيران المدنى يلتقي وفداً من الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية لبحث أعمال تطوير البنية التحتية وتوسعة المطارات المصرية

الأكثر قراءة

حقيقة فرض 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر

عاجل ..انفصال سيناء وانقسام إفريقيا.. البحوث الفلكية تتحدث عن ظاهرة جيولوجية محتملة

عاجل .. سبب زلزال المغرب.. عالم الجيولوجيا العراقى يفجر مفاجأة ويحذر من شهر أكتوبر

الخارجية: إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة انتهاك لإعلان المبادئ الموقع

"التعليم" تحظر النقاب بالمدارس.. وغطاء الشعر "اختيارى"

أبرزها تسكين المعلمين الجدد وحظر العقاب البدنى.. 32 تنبيهًا للمديريات بشأن العام الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

عاجل .. الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب