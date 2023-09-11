الأول من نوعه بإفريقيا.. إنشاء مبنى ركاب صديق للبيئة بمطار الغردقة

قال ياسر إبراهيم، مدير عام مشروعات بالشركة المصرية للمطارات، إن مشروع تطوير مطار الغردقة، وإنشاء مبنى ركاب جديد بتكنولوجيا Smart- Green Building، يعد سابقة أولى من نوعها بالمطارات المصرية والإفريقية، مشيرا إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة لتحويل المطارات المصرية إلى مطارات خضراء.

وأوضح ياسر إبراهيم، في العرض التقديمي خلال الجلسة التشاورية المنعقدة آلان بمدينة الغردقة، أنه مخطط أن يبدأ تطوير مباني ركاب مطار الغردقة لتحويله بالكامل لمطار صديق للبيئة.





وأشار مدير عام مشروعات بالشركة المصرية للمطارات، إلى أنه من المخطط أن يكون السعة لمبنى الركاب الجديد الصديق للبيئة 7 ملايين راكب سنويا، بتجهيزات تكنولوجية عالية.

إنشاء صالات ترانزيت مجهزة

وكشف عن أنه سوف يتم إنشاء صالات ترانزيت مجهزة بالمطار أسوة بالمطارات المحورية، وسيتم أيضا أعمال تطوير على مباني الركاب الحالية رقم 1 و2.

وأشار إلى أنه سيتم تطوير حقل الطيران، وإنشاء موقف انتظار يسع مختلف طرازات الطائرات الكبيرة.

ونوه إلى أنه من المخطط لمطار الغردقة أيضا، إنشاء Airport city، تشمل فندقا عالميا ومناطق تجارية وترفيهية ومستشفى دوليا ومنطقة لرجال الأعمال، بالإضافة إلى أنه سيتم البدء في مشروع ربط مباني الركاب من خلال قطار كهربائي.

وانطلقت قبل قليل، في مدينة الغردقة، جلسة استماع وتشاور جماهيري، تنظمها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة البيئة، وذلك للتشاور حول مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي وإنشاء مبنى ركاب جديد صديق للبيئة.

ويحضر الجلسة التشاورية التي تنعقد فعالياتها بعد قليل، في مدينة الغردقة، الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وعدد من قيادات وزارة الطيران المدنى، وممثل عن وزارة البيئة، بالإضافة أيضا إلى عدد من أعضاء مجلس الشعب بالغردقة، ووفد من الكنيسة والأزهر بالمحافظة.