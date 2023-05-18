"المصرية للمطارات" تحتفل بانضمام "طيران الجزيرة" لسلطة الطيران المدني

احتفلت الشركة المصرية للمطارات بانضمام شركة طيران الجزيرة إلى سلطة الطيران المدني المصري وهبوط أولى رحلاتها بمطار سفنكس الدولي.

“طيران الجزيرة” هي شركة كويتية منخفضة التكاليف، ومن المقرر أن يتم تسيير الرحلات بواقع أربع رحلات أسبوعيا إلى مطار سفنكس، في إطار خطة وزارة الطيران المدني لتنمية وتنشيط الحركة الجوية والسياحية من وإلى المطارات المصرية وجذب أنظار العديد من شركات الطيران العالمية للاستمرار في فتح وجهات جديدة.

حضر الاحتفال الطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني، والطيار أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، وروهيت راماشاندران، المدير التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، ونايف الطيار السكرتير الأول للسفارة الكويتية، ومروان بوظة مؤسس شركة طيران الجزيرة، وعمرو شلبى رئيس مجموعة شركة امبريال ترافل سنتر.

وفى كلمته التي ألقاها نيابة عن الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، رحب الطيار عمرو الشرقاوي بمسؤولي السفارة الكويتية ورئيس شركة طيران الجزيرة وشركة امبريال والوفد المرافق لهم، ناقلا تحيات وزير الطيران المدني وتقديره للجهود المبذولة من قبل السفارة الكويتية بمصر وحرصها على إتمام هذا التنسيق الفعال وفتح أبواب تواصل كبري مع دولة الكويت الشقيق ، مؤكدًا علي دعمه الكامل لجميع شركات الطيران الراغبة في تشغيل رحلاتها إلى المطارات المصرية؛ متمنيا لهم مزيد من التقدم والإزدهار في مسيرة عملهم باختيار المقاصد المصرية كوجهات مفضلة إليهم.

من جهته، قال الطيار أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، إن تسيير رحلات مباشرة لشركة طيران الجزيرة من الكويت إلى مطار سفنكس يعد إضافة جديدة تسهم فى تنمية الحركة السياحية والتجارية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية؛ معربًا عن تفاؤله بهذا التعاون المثمر واصفا إياه بأنه تسوق فعال لواجهة جديدة ذات طابع مميز لكون المطار يخدم منطقة سياحية وأثرية متميزة بمنطقة أهرامات الجيزة و المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن المطار قد حقق بالفعل نجاح ملحوظ في كثافة التشغيل وسمعة طيبة في ضوء طاقته الاستيعابية وإمكانياته العالية خاصة بعد تطويره، ما يجعله مطارا عالميًا مجهزا بأحدث التقنيات والخدمات أسوة بالمطارات العالمية، كما يساعد المطار أيضًا في تخفيف حركة المرور والتكدس عن مطار القاهرة.

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