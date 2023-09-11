"دانيال" لا تزال مستمرة.. ماذا يحدث فى مناطق شرق ليبيا؟ (فيديو)

أكدت سلطات مدن شمال شرق ليبيا، مساء الأحد، استمرار تساقط الأمطار بقوة مما ينذر بخطر غرق مدن بأكملها، وسط ارتفاع عدد المفقودين نتيجة السيول الجارفة، جراء وصول العاصفة دانيال.

وتشهد أغلب المناطق الشمالية الشرقية من ليبيا، منذ ساعات صباح الأحد، أحوالًا جوية مضطربة نتيجة بدء تأثرها بالعاصفة المتوسطية دانيال، حيث تساقطت كميات كبيرة من الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد والرياح القوية، خاصة في بنغازي والمرج في الجبل الأخضر.

غزارة الأمطار قد تغرق المرج بأكملها

وقال مدير المكتب الإعلامي للهلال الأحمر بمدينة المرج عبد الله الجبالي، إن الأمطار مستمرة بغزارة ما ينذر بخطر غرق كافة أحياء المدينة، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ عائلة عالقة قادمة من مصر.

وأوضح الجبالي أن عدد الوفيات حتى اللحظة 3 وفيات 2 من منطقة البياضة وحالة من منطقة البطة، إضافة إلى فقد اثنان من أفراد الهلال الأحمر الليبي أثناء عملهم في إخلاء العائلات في الفيضانات بمنطقة البياضة.

حظر تجوال في درنة وسط أنباء عن انهيار سد المدينة

وأفادت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، مساء الأحد، بهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وصواعق بمدينة درنة، فيما أعلنت مديرية أمن المدينة حظر التجوال اعتبارا من مساء اليوم الأحد وحتى صباح الإثنين.

ودعت مديرية أمن درنة المواطنين لعدم الخروج من منازلهم والتقيد بساعات الحظر مع استثناء المخابز والمراكز الصحية والمستشفيات ومحطات الوقود.

من جهتها، نفت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، في بيان مقتضب، صحة الشائعات التي تتحدث عن انهيار سد درنة، موضحة أن الذي حدث هو تفريغ للمياة الفائضة عن القدرة الاستيعابية للسد عبر المجرى المخصص لها بوسط المدينة ولكن الكمية كانت هائلة تسببت في فيضانات بمنطقة ذيل الوادي.

وفي وقت سابق، ناشدت المديرية سكان المناطق الساحلية من منطقة الحصين شرقا حتى الأثرون غربا بضرورة مغادرة مناطقهم في أسرع وقت وعدم ترك اي منقولات ثمينة، بعدما اشتد هطول الأمطار الغزيرة، ما تسبب في جريان للأودية والسيول.

عدد كبير من المفقودين في البيضاء

وأكد مدير مكتب الإعلام بمديرية أمن البيضاء أحميدة العوامي، أن الأوضاع في البلدية غير مستقرة، وهناك عدد كبير من المفقودين، وأضرار مادية كبيرة، ولا توجد إحصائية حتى الآن لعدم استقرار الأوضاع.

وأوضح المسؤول أن البلدية شبه غارقة بالكامل وسيول قوية تجرف السيارات والمواطنين، ونعمل على قدم وساق مع الهلال الأحمر والحركة العامة للكشافة مع انعدام الإمكانيات.

إخلاء المنازل فورا

وأصدرت غرفة الطوارئ والاستجابة السريعة تحذيراً هاماً صباح الاثنين لسكان المناطق الممتدة من التميمي وحتى مساعد.

وجاء في البيان، إنه على المواطنين من سكان المناطق الممتدة من التميمي وحتى أمساعد والقاطنين بمناطق منخفضة وبالقرب من الأودية بضرورة إخلاء منازلهم فورا حفاظا على سلامتهم.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل مقاطع فيديوهات تظهر السيول والأمطار الغزيرة في مناطق درنة والمرج والبيضاء وطرابلس وبنغازي وغيرها.

وأثرت العاصفة على مناطق بنغازي المرج البيضاء شحات درنة طبرق برياح شديدة السرعة 120-180 كم/ساعة

وبحسب مركز طقس العرب الاقليمي فإن العاصفة المتوسطية دانيال بدأ تأثيرها المباشر على السواحل الشمالية الشرقية من ليبيا صباح الأحد.

ووفقا لآخر الخرائط الجوية الصادرة عن المركزين الأمريكي والأوروبي، فأنه من المتوقع اليوم الإثنين استمرار تأثير العاصفة في مناطق شمال شرق ليبيا، إلا أنها ستبدأ بفقد قوتها، لكن التحذير من تسببها بفيضانات في عدة مناطق لا يزال قائما.

ومن المتوقع أن تواصل العاصفة تحركها لتصل تأثيراتها في الساعات القادمة السواحل الشمالية الغربية لمصر لاسيما مرسى مطروح والاسكندرية وبشكل أقل منطقة دلتا النيل، وستتحول بدءا من مساء الاثنين إلى منخفض جوي اعتيادي.