عاجل.. إعصار دانيال يغرق الأراضى الليبية «صور»

استغاثات الشعب الليبي تجتاح السوشيل ميديا، بعد الفيضانات الهائلة التي سببها إعصار دنيال، القادم من اليونان، حيث أغرقت الفيضانات الجبل الأخضر شرق ليبيا وبعض المناطق الأخرى.

الآف الليبين محاصرون الآن تحت المياه المرتفعة، يستغثون ويطلبون العون والمساعدات الدولية بشكل عاجل.

الفيضانات في لبيبا

الفيضانات في لبيبا

الفيضانات في لبيبا

واستنفرت قوات الجيش الوطني الليبي في المنطقة الشرقية، لتقديم المساعدة للمتضررين من السيول التي أدت إلى غرق آلاف المنازل والممتلكات الخاصة.

الفيضانات في لبيبا

وتشهد المنطقة الشرقية في ليبيا، تقلبات جوية تسببت في سيول جارفة أدت إلى غرق آلاف المنازل والسيارات وانقطاع الطرقات واقتلاع الأشجار، كما حوصرت العائلات، وسط مخاوف من اتساع نطاق الفيضانات في ظل توقعات باستمرار هذه التقلبّات الجوية جراء إعصار دانيال.

يشار إلى أن إعصار دانيال غمر قبل حوالي 3 أيام شوارع مدينة يونانية بالمياه وخلف فيها أضرارا جسيمة، وهو الذي تسبب بهطول أمطار شديدة الغزارة أدت إلى حدوث فيضانات عارمة في أجزاء عدّة من اليونان.

