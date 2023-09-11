الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. إعصار دانيال يغرق الأراضى الليبية «صور»

الفيضانات في لبيبا
الفيضانات في لبيبا

استغاثات الشعب الليبي تجتاح السوشيل ميديا، بعد الفيضانات الهائلة التي سببها إعصار دنيال، القادم من اليونان، حيث أغرقت الفيضانات الجبل الأخضر شرق ليبيا وبعض المناطق الأخرى.

الآف الليبين محاصرون الآن تحت المياه المرتفعة، يستغثون ويطلبون العون والمساعدات الدولية بشكل عاجل.

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الفيضانات في لبيبا
لا يتوفر وصف للصورة.
الفيضانات في لبيبا
قد تكون صورة ‏ضباب‏
الفيضانات في لبيبا

واستنفرت قوات الجيش الوطني الليبي في المنطقة الشرقية، لتقديم المساعدة للمتضررين من السيول التي أدت إلى غرق آلاف المنازل والممتلكات الخاصة.

قد تكون صورة ‏سيارة‏
الفيضانات في لبيبا

وتشهد المنطقة الشرقية في ليبيا، تقلبات جوية تسببت في سيول جارفة أدت إلى غرق آلاف المنازل والسيارات وانقطاع الطرقات واقتلاع الأشجار، كما حوصرت العائلات، وسط مخاوف من اتساع نطاق الفيضانات في ظل توقعات باستمرار هذه التقلبّات الجوية جراء إعصار دانيال.

 

يشار إلى أن إعصار دانيال غمر قبل حوالي 3 أيام شوارع مدينة يونانية بالمياه وخلف فيها أضرارا جسيمة، وهو الذي تسبب بهطول أمطار شديدة الغزارة أدت إلى حدوث فيضانات عارمة في أجزاء عدّة من اليونان.
 

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