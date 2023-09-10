حظر تجول وإغلاق الموانئ فى ليبيا تأهبا لإعصار متوقع

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية حظر تجوال بدأ مساء السبت حتى بعد غد الاثنين، تأهبا لعواصف وأمطار متوقعة.

وقالت وزارة الداخلية في الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة في بيان إن حظر التجول سيبدأ بعد الثامنة مساء السبت إلى يوم الاثنين، وطالبت بإخلاء المناطق وإغلاق كافة المحال التجارية المُجاورة للساحل الليبي والمناطق المُنخفظة التي تقع بالقرب من الوديان.

تدابير أمنية وإنسانية زإخلاء المساكن

وطلبت الوزارة من المواطنين الاستجابة للتدابير الأمنية والإنسانية المعلنة بإخلائهم للمساكن والتعاون مع رجال قوات المسلحة ووزارة الداخلية والمنظمات الإنسانية والهِلال الأحمر الليبي وفرق وزارة الصحة".

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الجيش الوطني الليبي في الشرق السبت إن القيادة العامة للجيش أعلنت رفع درجة استعداد وجاهزية قواتها لمواجهة العواصف والأمطار المتوقعة، في حين وجه الدبيبة في الغرب بتشكيل فرق طوارئ.

وذكر المتحدث باسم الجيش الليبي في الشرق أحمد المسماري في تسجيل صوتي أنه "بناء على التعليمات المشددة، وجه القائد العام خليفة حفتر لجميع الوحدات العسكرية لرفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى لمواجهة العواصف والأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام القادمة".

وأشار المسماري إلى أن حفتر وجه أيضا "باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعمليات الإنقاذ والحماية في المناطق التي ستتعرض لهذه التقلبات المناخية المرتقبة".

ونقلت صحيفة "المرصد" الليبية عن القيادة العامة قولها إن الاستعدادات تشمل إجراءات التدخل والإنقاذ المحتملة في المناطق التي ستتعرض للعاصفة.

كما نسبت للقيادة العامة دعوتها للمواطنين إلى "التحوط واتباع تعليمات الوقاية وعدم تعريض أنفسهم للخطر".

وذكرت صحيفة "الساعة 24" أن حفتر أصدر "بلاغا عاجلا لجميع الوحدات العسكرية برفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة الأضرار المتوقعة من العاصفة المتوسطية دانيال".

وبحسب وسائل إعلام ليبية، طالبت بلدية بنغازي المواطنين والمقيمين فيها بعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى حفاظا على سلامتهم نظرا للأحوال الجوية المتوقعة وهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح عاتية.