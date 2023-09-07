جامعة الدول العربية تدعو إلى الإسراع لإنجاز مشاريع القوانين الانتخابية فى ليبيا

دعا مجلس جامعة الدول العربية، الأربعاء، إلى سرعة إنجاز مشاريع القوانين الانتخابية في ليبيا، مشيدا بجهود لجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية.

ورحب مجلس جامعة الدول العربية في بيان صادر عنه في ختام اجتماع في القاهرة، بتشكيل المجلس الرئاسي للجنة المالية العليا، مؤكدا الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي في شؤونها والامتناع عن التصعيد بكافة أنواعه.

وأكد المجلس مبدأ ملكية الليبيين للعملية السياسية، وضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات، داعيًا إلى سرعة إنجاز مشاريع القوانين الانتخابية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.

التأكيد على حماية مقدرات ليبيا

ورأى البيان أن تشكيل اللجنة المالية العليا "خطوة إيجابية لضمان إدارة موارد الشعب الليبي بشفافية وعدالة"، مشددا على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة، من أجل توحيد المؤسسات العسكرية تحت سلطة تنفيذية موحدة، وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وأعربت الجامعة عن ترحيبها بإعلان توحيد مصرف ليبيا المركزي وعودته ليكون مؤسسة سيادية موحدة، والتأكيد على حماية مقدرات ليبيا وأموالها وأصولها في البنوك والدول الأجنبية بما يتيح تنميتها إلى حين رفع التدابير الدولية المقررة بشأنها، وفق نص البيان.

وشدد بيان الجامعة، على ضمان سلامة المنشآت النفطية واستمرار تدفق صادراتها من أجل الحفاظ على ثروات الشعب الليبي ودعم الاقتصاد الليبي.

باتيلي يدعو لوضع قاعدة انتخابية وتشكيل حكومة موحدة

وبالتزامن مع ذلك، دعا الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبداللهِ باتيلي، خلال زيارة إلى بلدية العزيزية، القادة الليبيين والمؤسسات الوطنية الفاعلية على جميع المستويات للعمل معاً، ومن خلال حوار بناء، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، بما في ذلك الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات.