السبت 26 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

باتيلى يحث المركزى الليبى على مواصلة معالجة آثار انقسام النظام المالى

عبدالله باتيلي
عبدالله باتيلي

طالب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، أمام مجلس الأمن، اللجنة المالية العليا الليبية على تحويل النقاشات إلى إجراءات ذات أثر لتحقيق الشفافية والمساءلة والإنصاف في نفقات الدولة.

 

وحث باتيلي أيضا المصرف المركزي على مواصلة جهوده لمعالجة آثار انقسام النظام المالي العام في البلاد، على ما بينت البعثة الأممية عبر صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، مساء الجمعة.

 

وكانت اللجنة المالية العليا في ليبيا أقرت خلال اجتماعها العادي الرابع بمدينة مصراتة برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأحد الماضي، الاستمرار في صرف مخصصات البابين الأول والثاني من قبل وزارة المالية، بعد ما اطمأنت من أن كل المؤسسات الحكومية كانت متضمنة في جداول الإنفاق المعتمدة، ووجود عدالة في توزيع المخصصات المتعلقة بالباب الثاني، وفق المعايير المعتمدة والمخصصات المتاحة، وضرورة معالجة أوضاع الجهات التي لم تُدرج بجداول الإنفاق المعتمدة.

 

ووفق البيان الختامي للاجتماع، فقد أوصت اللجنة جميع الوزارات التي تنفق على المديريات والمراقبات التابعة لها من مخصصاتها المعتمدة ضرورة الإنفاق العادل على كل الجهات التابعة لها.

 

الالتزام بالحفاظ على الإجماع الوطني لتنظيم الإنفاق العام

 

وأكدت اللجنة التزامها بالحفاظ على الإجماع الوطني المتطلع لتنظيم الإنفاق العام، وفق سياسة الإفصاح والشفافية والتوزيع العادل للموارد المالية للدولة الليبية، ومواصلة خدمة المواطنين الليبيين في كافة المناطق؛ سعيًا لتحقيق تنمية متوازنة وعادلة يستفيد منها كل الليبيين، بما يحقق استدامة السلام بليبيا وحماية مؤسساتها من العودة لمربع الانقسام السياسي والمؤسسي.

txt

سفارة أمريكا فى ليبيا تعلق على توحيد المصرف المركزى: خطوة مهمة نحو المصالحة

وجاء الاجتماع بالتزامن مع إعلان محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، أن المصرف عاد مؤسسة سيادية موحدة، بعد قرابة عقد من الانقسام إلى فرعين بسبب الصراع داخل البلاد.

 

وانقسم مصرف ليبيا المركزي إلى فرعين في غرب وشرق البلاد منذ 2014 بعد ظهور إدارة موازية في الشرق مع انقسام ليبيا جراء الصراع الذي تشهده البلاد.

Capture6
Capture6
البعثة الأممية لدى ليبيا عبدالله باتيلي مجلس الأمن إحاطة اللجنة المالية العليا المركزى الليبي الانفاق العام

الأكثر قراءة

تعرف على أسعار الذهب المحلية والعالمية

قناة الناس| أستاذ بالأزهر: الامتثال لأوامر الله واجتناب نواهيه من أهم علامات الإيمان (فيديو)

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم السبت 26-8-2023 فى المحافظات

ناجى شحاتة يكشف لـ"الشاهد" مدى تأثير الاستفزازات التى تعرض لها على حالته النفسية

المستشار ناجى شحاتة لـ"الشاهد": لا أعيش حياة الإنسان العادى

باتيلى يحث المركزى الليبى على مواصلة معالجة آثار انقسام النظام المالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف نُقلت أو سُرِقتْ علوم الطب والصيدلة المصرية قبل وبعد غزو الإسكندر؟

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «4-8»

سارة شريف

حقائق عن بيع منظومة «حيتس» الإسرائيلية لألمانيا

ماجد حبته

مخزن غذاء البريكس

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة