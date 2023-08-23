الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السنوسي الحليق لـ«الدستور»: الدعوة الأممية لتشكيل حكومة جديدة يدعم وحدة ليبيا

السنوسي الحليق
السنوسي الحليق

عقد مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، جلسة بشأن الأوضاع في ليبيا في ظل تعثر إجراء الانتخابات وعودة الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس، وقد لاقت إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي بشأن الدعوة لتشكيل موحدة وإجراء الانتخابات ترحيبا ليبيا، في ظل فشل حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في إجراء الانتخابات.

وفي هذا الشأن، قال نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا الشيخ السنوسي الحليق، إن خطة ودعوة المبعوث الأممي بشأن ليبيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي أمس لاقت ترحيبا وإجماعا في ليبيا حيث رحب الليبيون بهذه الخطة وأن يكون هناك جسم سياسي جديد ينهي الأجسام العديدة في الشرق والغرب وأن يقود لانتخابات.

وكان الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا  عبدالله باتيلي، أكد خلال إحاطته امام مجلس الأمن الدجولي، أن كل الأطراف في ليبيا اتفقت على تعديل القوانين الانتخابية التي أعدتها اللجنة المشتركة “6+6”، مشيرًا إلى أن الليبيين لديهم رغبة قوية في انتخاب قيادة جديدة تتمتع بالشرعية في البلاد، وإنهاء المراحل الانتقالية المتكررة.

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هل يُشكل “باتيلي” الحكومة الجديدة؟

واعتبر الحليق في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن عبد الله باتيلي حصل على ضوء أخضر من مجلس الأمن بشأن تشكيل حكومة جديدة موحدة بدلا من حكومة الوحدة وهذه خطوة جيدة، مشيرا إلى أنه لا يوجد حل لإجراء الانتخابات الآن في ظل الانقسام الحالي ووجود حكومتين واحدة في الغرب وأخرى في الشرق، فمن الضروري أن يكون هناك حكومة واحده بإشراف واحد وأن يكون هناك جسم متوافق عليه يوحد المنطقة الشرقية والغربية في إدارة واحده لمتابعة الانتخابات لتأمينها والإشراف ويجب أن يكون هناك أيضا إشراف من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي على الانتخابات لما له رؤية كبيرة بشأن ليبيا. 

وأوضح “السنوسي” أنه بخصوص الاتفاق توحيد الجيش كانت خطوة موفقة وصحيحة ويجب أن يكون هناك قيادات جديدة للجيش لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وبشأن عمل اللجنة المشتركة “6+6” بشأن الانتخابات أوضح السنوسي أنهم يعتبروا الان في المراحل النهائية فقد تم الموافقة على مقترحهم بشأن مشروع قانون اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من رئيس البرلمان وإضافة على هذا على رئيس المفوضية العامة للانتخابات حسب اللوائح والقانون متابعة هذا القانون، ونأمل أنه قبل نهاية العام ليبيا تدخل في بداية جديدة ومرحلة استقرار سياسي. 

وأوضح السياسي الليبي أن توحيد المصرف المركزي خطوة عظيمة لتوحيد الليبيين وفتح نظام “سويفت” الدولي البنكي بين المنطقة الشرقية والغربية.

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تأثير تطورات دول الجوار على ليبيا

ورأى السنوسي الحليق أن ما يجري في شمال أفريقيا وخصوصا دول الطوق الأمني السودان وتشاد والنيجر مع استمرار الأزمة سوف يؤدي إلى تأزم الوضع داخل ليبيا وتكون منطقة نزاع  في السودان وتشاد والنيجر على الأبواب ما يزعزع الاستقرار في افريقيا في ظل استمرار الصراع الإقليمي والدولي. 

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