الجامعة العربية: الحرب الروسية الأوكرانية عودة مخيفة لصراعات القوى الكبرى

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إن أزمة السودان تؤدي تباعًا إلى تداعي مؤسسات الدولة وتقرّب البلاد من حرب أهلية.

تعزيز الشراكة

وأضاف، خلال كلمته خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الـ160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الأربعاء: "كما نتطلع إلى القمة العربية الإفريقية المرتقبة في السعودية باعتبارها خطوة لترسيخ العلاقات المشتركة"، مؤكدًا أن الجامعة العربية نجحت في التحرك على أكثر من صعيد لتعزيز شراكاتها الدولية.

كما تطرق الأمين العام للجامعة العربية إلى الحرب الروسية الأوكرانية، خلال كلمته، مؤكدًا أنها تمثل عودة مخيفة لصراعات القوى الكبرى.