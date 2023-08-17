الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جوتيريش: الأزمة الليبية بلغت مرحلة حرجة ولابد من تقديم تنازلات لإجراء الانتخابات

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن العمليه السياسية في ليبيا، بلغت مرحلة حرجة وأصبح من المحتم على جميع الأطراف أن تُبرهن على التزامها المُعلن بإجرء الانتخابات المؤجلة منذ 24 ديسمبر 2021.

 

وأشار جوتيريش في تقرير بشأن الوضع الليبي، إلى أنه يحيط علما بالجهود التي تبذلها لجنة 6+6 لوضع مشاريع قوانين تسفر عن إجرء الانتخابات الرئاسية والبرمانية في أقرب وقت ممكن.

 

كما أشار إلى أنه لا تزل هناك مسائل رئيسية في مشاريع القوانين مثار خلاف، مما يقتضي التوصل إلى توافق سياسي بين الجهات صاحبة المصلحة، حسبما نقلت صحيفة "الساعة 24 " الليبية.

 

تكثيف المفاوضات

وأكد جوتيريش أن مبعوثه الخاص عبدالله باتيلي سوف يكثف المفاوضات لحشد الجهات الرئيسية صاحبة المصلحة للتوصل إلى اتفاق سياسى شامل للجميع يفضي إلى إجرء انتخابات ناجحة.

 

وأضاف:  "على الجهات المعنية أن تقدم ما يُلزم من تنازلات للتوصل إلى إطار انتخابي قابل للتنفيذ وتسوية جميع المسائل المتنازع عليها".

 

وشدد على ضرورة عودة الشعب الليبي نفسه ليمتلك زمام أموره من أجل حل الأزمة في ليبيا، مكررًا أن، الأمم المتحدة ممثلة في باتيلي ستواصل العمل مع الجهات الليبية صاحبة المصلحة لضمان التوصل إلى مسار مستدام يفضي إلى السلام والاستقرار.

 

ضرورة الدعم الدولي 

وتابع: "من المهم أن تواصل المنظمات الإقليمية وغيرها من المنظمات، مثل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وكذلك الدول الأعضاء المعنية، تقديم الدعم اللازم لجهود الأمم المتحدة".

 

ونوه بأن الدعم الجماعي ضروري لضمان اتباع نهج موحد ومنسق في مد يد العون إلى الشعب الليبي، مردفا: "يتحتم على المجتمع الدولي أن يوحد كلمته، بما في ذلك في إطار مجلس الأمن، حتى يبرهن على دعمه للتطلعات الديمقرطية للشعب الليبي".

 

وختم الأمين العام للمنظمة الدولية بقوله، إن "الشعب الليبي أعرب عن رغبته الشديدة في إجرء انتخابات حرة وديمقراطية تتسم بالمصداقية، وحان الوقت الآن لكي يصغي إليه قادته".

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ليبيا الوضع السياسي اجراء الانتخابات الأطراف الليبية

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