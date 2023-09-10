الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس التركي يعلن إنشاء ممر سكك حديدية وموانئ مع السعودية والإمارات والعراق

الرئيس التركي
الرئيس التركي

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد، عن إنشاء ممر سكك حديدية وموان إقليمية مع المملكة العربية السعودية، الإمارات، والعراق ضمن مبادرة دولية جديدة تشمل دول المنطقة.

جاءت تصريحات أردوغان، خلال إفادة صحفية، في ختام قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.

أعرب الرئيس التركي عن أمله في أن يعمل مشروع ممر الموانىء والسكك الحديدية بالتنسيق مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، وفقا لوكالة سبوتنيك للأنباء.

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وأوضح أردوغان أن الممر التجاري سيبدأ من السعودية والإمارات، ويمتد عبر العراق وصولا إلى مدينة البصرة في جنوب العراق، ثم يصل إلى تركيا.

وأكد، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدان وتسهيل حركة البضائع والسلع بينها.

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الهند تسلم رئاسة مجموعة العشرين لـ البرازيل

وفي وقت سابق من اليوم،  سلم ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، "مطرقة" رئاسة قمة مجموعة العشرين إلى لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل؛ الذي تستضيف بلاده القمة المقبلة عام 2024، متمنيًا له التوفيق في رئاستها للمجموعة.

وتم تسليم "مطرقة" رئاسة قمة مجموعة العشرين جاء في جلسة ختام أعمال القمة التي تستضيفها الهند.

ويعد التسليم شرفيًا، إذ تتسلم البرازيل رئاسة المجموعة رسميًا في الأول من ديسمبر المقبل، وذلك حسبما نقلت شبكة "NDTV" الهندية.

وقبل يومين، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هناك حاجة إلى سياسة نقدية متشددة لإبطاء التضخم، في تغيير واضح في موقف الرئيس التركي الذي طالما أحبط المستثمرين من خلال تأييد تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية.

وعكست الليرة التركية خسائرها بعد أن تحدث أردوغان في أنقرة، حيث تم تداولها على ارتفاع بنسبة 0.1 بالمئة عند 26.78 لكل دولار، لكنه العملة التركية لا تزال خاسرة أكثر من 30 بالمئة هذا العام.

الرئيس التركى ممر سكك حديدية العراق الإمارات السعودية

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