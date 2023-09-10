الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل حققت الهند أهدافها فى قمة العشرين؟

قمة العشرين
قمة العشرين

أجابت سريبارنا باثاك أستاذة بجامعة جندال، عن تحقيق الهند أهدافها في  قمة العشرين، مؤكدة أن أهداف الهند بالقمة كانت إنسانية وتخص النمو الاقتصادي، وحل أزمة الغذاء والطاقة والتغير المناخي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهند وضعت نصب أعينها تحقيق تلك الأهداف، لافتة إلى أن انضمام قارة إفريقيا وهي ذات أهمية كبيرة لقمة العشرين يعد مكسبًا وإضافة كبيرة لمثل هذه القمة.

انضمام الاتخاد الإفريقي لقمة العشرين إضافة 

وتابعت أن انضمام الاتحاد الإفريقي لقمة العشرين يؤكد تحقيق الهند أهدافها وخاصة التي تخص أزمات الغذاء والطاقة، لافتة إلى أن الهند كان هدفها يخص التواصل بين الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، وتم إنجازه.

وحول البيان الختامي، أكدت أنه كان دبلوماسيًا بامتياز، وكان الإجماع بشكل كبير عليه رغم التوقعات بعكس ذلك، مشيرة إلى أن قمة العشرين تركز في المقام الأول على الشئون الاقتصادية وليست السياسية، وهذا ظهر من خلال سيطرة أزمة أوكرانيا ولكن استطاعت الهند أن تتجنب وقوع خلافات بشأنها، قائلة: "نستطيع القول إن الهند حققت جدول أعمال وأهداف قمة العشرين".

قمة العشرين الهند تحقيق أهداف قمة العشرين الهند وقمة العشرين الاتحاد الافريقى

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