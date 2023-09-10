الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 73 محضرا تموينيا خلال حملات رقابية في 3 مراكز بالمنيا

حملات تموينية علي
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز

تواصل الوحدات المحلية جهودها في تكثيف الـحملات الرقابية  على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لضبط الأسواق والتأكد من المعروضات ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، ومحاسبة المخالف حفاظاً على حقوق المواطنين.

في هذا السياق، قال تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة ، إن الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، تمكنت من تحرير 62 محضرا متنوعا خلال حملات مكبرة على المخابز البلدية، وذلك في إطار الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز للحد من ارتفاع الأسعار ومحاربة الاحتكار وإنتاج خبز مطابق للمواصفات والمقاييس والجودة وضمان جودة الأغذية وسلامتها والتأكد من إعلان الأسعار المقررة، شملت المخالفات ( خبز ناقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة وعدم صرف بون وعدم وجود سجل و عدم الإعلان).

تحرير 8 محاضر تموينية خلال حملة على الأسواق والمحال في العدوة

فيما أشار أحمد خلف رئيس مركز و مدينة العدوة شمال المحافظة  إلى تحرير 8 محاضر تموينية خلال حملة على الأسواق والمحال التجارية تنوعت بين عدم الإعلان عن التسعيرة و بيع سلع بدون فواتير ، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

وفي مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، قال المحاسب هشام فايز رئيس المركز، إن الوحدة المحلية حررت 3 محاضر تموينية أثناء المرور علي الأسواق والمحال التجارية، شملت محضر إدارة مخزن منتجات غذائية بدون ترخيص، ومحضر إدارة محطة مواد بترولية بدون ترخيص، ومحضر ذبح خارج السلخانة، بالإضافة إلى مصادرة عدد من كراتين المواد الغذائية، وسحب عينات سلع غذائية متنوعة لإرسالها إلى معامل التحليل، وذلك بالاشتراك مع مفتشي الأغذية، و مسئولي الطب البيطري بالمركز، وعدد من الجهات المعنية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز
المنيا تحرير 73 مخالفة تموينية مراكز أبوقرقاص والعدوة ومطاي حملات رقابية علي الأسواق والمخابز اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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