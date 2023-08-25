الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 38 مخالفة تموينية خلال حملة على الأسواق في المنيا (صور)

حملات تموينية علي
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بأبوقرقاص ومطاي

نظمت الوحدات المحلية بمركز المنيا، بالتعاون مع الإدارات التموينية حملات تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة علي الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة ومنافذ بيع المواد الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينيه وتحقيق شكاوي المواطنين.

وقال تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص، إن الوحدة المحلية بالمركز نظمت حملة تموينية مكبرة تحت اشراف ادارة التموين بالمركز على المخابز البلدية لضبط كافة المخالفات والتاكد من جودة الخبر المنتج.

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 27 محضرًا متنوعا شملت نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن وعدم إعطاء بون صرف وعدم وجود سجل زيارات وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مشيرا إلي أنه شدد، على ضرورة استمرار الحملات التموينية علي المخابز لضبط كافة المخالفات التمونية للتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف العيش بدائرة مركز ومدينة ابوقرقاص.

وأوضح المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاى شمال المحافظة انه  بالتعاون مع اداره تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين مطاي ومباحث التموين والطب البيطري ومفتشي التموين شنت الوحدة المحلية بالمركز حملات تموينيه رقابية وتفتيشية على الأسواق والمحال التجاريه و المخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار مشيرا إلي أن حمله اليوم استهدفت ضبط مخالفات الأسواق والمخابز بمطاي وأسفرت الحمله عن تحرير 11 محضر تمويني متنوع جاءت 

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن المخالفات شملت " 3 محاضر ذبح خارج السلخانه، محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي و محضر تجميع خبز بلدي و3 محاضر نقص وزن  ومحضر عدم إعلان ومحضر عدم نظافه و محضر حيازة سكر تمويني.

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بأبوقرقاص ومطاي
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بأبوقرقاص ومطاي
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بأبوقرقاص ومطاي
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بأبوقرقاص ومطاي
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بأبوقرقاص ومطاي
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بأبوقرقاص ومطاي
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بأبوقرقاص ومطاي
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بأبوقرقاص ومطاي
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بأبوقرقاص ومطاي
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بأبوقرقاص ومطاي
المنيا تحرير 38 محضر تمويني حملات رقابية علي الأسواق والمخابز مركزي أبوقرقاص ومطاي المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص

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