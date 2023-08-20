تحرير 37 مخالفة تموينية في حملة رقابية على مخابز أبوقرقاص (صور)

نظّمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية حملة تموينية مكبرة رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من ألتزامها بمواعيد التشغيل وجودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات وضبط المخالفات وتمكنت من ضبط وتحرير 37 مخالفة متنوعة وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخابز المخالفة وأصحابها.

وقال تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص نظمت حملة تموينية مكبرة تحت إشراف إدارة التموين بأبوقرقاص على المخابز البلدية المدعمة لضبط المخالفات والتأكد من جودة الخبر المنتج والألتزام بمواعيد التشغيل أسفرت الحملة عن تحرير 37 محضرًا متنوعًا.

وأوضح رئيس المدينة أن المخالفات تنوعت وشملت نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن وعدم إعطاء بون صرف وعدم وجود سجل زيارات وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد أن هذه الحملات الرقابية والتفتيشية تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتشديد الرقابة علي الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ بيع السلع والمواد الغذائية والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز البلدية المدعمة والتأكد من صلاحية المعروض من المواد الغذائية؛ حرصًا علي صحة المواطنين وضبط المخالفات وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مرتكبيها لافتًا إلى أن هذه الحملات تتم بشكل يومي بالتعاون مع إدارة التموين وحماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها، مشيرًا إلى أنه شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية علي المخابز لضبط المخالفات التمونية للتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية بدائرة مركز ومدينة أبوقرقاص.

حملة تموينية بالمنيا

حملة تموينية بالمنيا

حملة تموينية بالمنيا

حملة تموينية بالمنيا

حملة تموينية بالمنيا