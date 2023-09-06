محافظ المنيا يلتقي وفد المكتب الفني للبابا تواضروس لبحث سبل التعاون

التقى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، وفد المكتب الفني للبابا تواضروس الثاني بحضور النائب الدكتور هاني عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك لخدمة أبناء المحافظة .

ورحب المحافظ، بزيارة الوفد لمحافظة المنيا، مؤكدا على دعم أواصر التعاون والترابط بين أبناء الوطن الواحد الذى ينعم في ظل القيادة السياسية بالأمن والأمان في نسيج مترابط تغمره المحبة والسلام.

وأشار المحافظ إلى سعيه الدائم لتعزيز التواصل مع كافة فئات وأطياف المجتمع للنهوض بالمحافظة، وتحقيق التنمية والنهضة في كافة المجالات والتي تتحقق دائما بالمحبة والصداقة والعمل المشترك.

ومن جانبه، عبر الوفد عن خالص شكرهم وتقديرهم لجهود ومتابعة محافظ المنيا لكافة الملفات والقطاعات الخدمية بالمحافظة، متمنين له دوام التوفيق والسداد، مؤكدين على روح المحبة والسماحة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري على مر الأجيال.

القاضي يستقبل وفد المكتب الفني للبابا تواضروس