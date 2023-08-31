لمناقشة الأمور الرعوية بإيبارشية ملوي.. تواضروس يستقبل الأنبا ديمتريوس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، الأنبا ديمتريوس مطران إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين، و تم خلال اللقاء مناقشة بعض الأمور الرعوية الخاصة بالإيبارشية.

قداسة البابا يستقبل الأنبا صليب

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة ،اليوم الخميس، نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة، الذي قدم لقداسته تقريرًا عن العمل الرعوي بكافة جوانبه بإيبارشية المنصورة.

مشاركة البابا في سيمنار مجمع كهنة الإسكندرية

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اول أمس الاثنين، محاضرة في سيمنار مجمع كهنة الإسكندرية وأسرهم، المنعقد في بيت القديس الأنبا بولا بمنطقة الزعفرانة. وصلى قداسته صباح اليوم الثلاثاء القداس الإلهي مع المشاركين في السيمنار.

وتناول قداسة البابا في محاضرته والتي خصصها للكهنة وزوجاتهم، موضوع بعنوان "أمامك يا رب" وقرأ الجزء التالي من سفر المزامير: "فَالآنَ يَا أَيُّهَا الْمُلُوكُ تَعَقَّلُوا. تَأَدَّبُوا يَا قُضَاةَ الأَرْضِ. اعْبُدُوا الرَّبَّ بِخَوْفٍ، وَاهْتِفُوا بِرَعْدَةٍ. قَبِّلُوا الابْنَ لِئَلاَّ يَغْضَبَ فَتَبِيدُوا مِنَ الطَّرِيقِ. لأَنَّهُ عَنْ قَلِيل يَتَّقِدُ غَضَبُهُ. طُوبَى لِجَمِيعِ الْمُتَّكِلِينَ عَلَيْهِ." (مز ٢: ١٠ - ١٢) وكذلك من سفر نشيد الإنشاد: "يَا حَمَامَتِي فِي مَحَاجِئِ الصَّخْرِ، فِي سِتْرِ الْمَعَاقِلِ، أَرِينِي وَجْهَكِ، أَسْمِعِينِي صَوْتَكِ، لأَنَّ صَوْتَكِ لَطِيفٌ وَوَجْهَكِ جَمِيلٌ." (نش ٢: ١٤).

وأكد قداسته خلال الكلمة على كلمات القديس يوحنا ذهبي الفم :-

١- ما أجمل أيقونة المسيح المرسومة في دمعة إنسان تائب.

٢- الوجه الذي تقدس بعلامة الصليب لا يمكن أن ينحني للشيطان.

٣- ليس من المهم أن تكون شمسًا أو حتى قمرًا أو نجمًا المهم أن تكون في السماء.

وأشار قداسته إلى أنه من العبارات الجميلة في القداس الإلهي عبارة : "أمامك يا رب" وتساءل: ترى ما هي مشاعر كل واحد منا وهو واقف أمام الله؟!"

كما حرص قداسة البابا على أن يلقي كلمة لأبناء الآباء الكهنة، والتي تحدث خلالها عن "فوائد قراءة الكتب وأضرار الموبايل"



حضر اللقاء إلى جانب الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، وهم أصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هيرمينا (قطاع شرق) ، صاحبا النيافة الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحر الاحمر، والأب القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.