الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين انعكاس وتقدير لدور مصر المحوري

شيماء محمود نبيه
شيماء محمود نبيه

أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في أعمال قمة العشرين المنعقدة بالهند، تأتي إنعكاساً لدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن مشاركة الرئيس السيسي تأتي بناء على دعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة.

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وأشارت نبيه إلى أن المشاركة لها دلالات سياسية واقتصادية أيضاً وهي تطور العلاقات المصرية الهندية في السنوات الماضية، والحرص على توطيدها.

وأوضحت أن قمة العشرين تأتي في توقيت صعب، حيث يمر العالم بظروف اقتصادية صعبة وغير مسبوقة تحتاج إلى التعاون وتضافر الجهود بحلول واقعية للخروج من تلك الأزمة.

كلمة الرئيس السيسي جاءت كاشفة للتحديات

وأشادت نبيه بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقمة العشرين التي جاءت كاشفة للتحديات التي تعاني منها العالم، وضرورة العمل على تحقيق التوازن بين جميع الأطراف لتحقيق التنمية، كما حملت تأكيد واضح في ضوء خطورة التحدي الذي يُشكله تغير المناخ، مؤكدة أن الكلمة شاملة وكاشفة للأزمات الدولية الراهنة واختلالات الهيكل المالى العالمى وأدوار مؤسسات التمويل.

أهمية إعلان قمة العشرين على انضمام الاتحاد الأفريقي كعضو أساسي

وأكدت" نبيه" أهمية إعلان قمة العشرين على انضمام الاتحاد الأفريقي كعضو أساسي حيث يضم في عضويته 55 دولة  دولة، ويبلغ مجموع ناتجه المحلي الإجمالي ثلاثة تريليونات دولار، معتبرا ذلك انتصارا دبلوماسيا كبيرا لدول القارة من أجل صياغة مجتمع عالمي أكثر توازنا ومرونة في التعاطي مع قضايا الدول الفقيرة.

وجاءت مشاركة الرئيس السيسي بقمة مجموعة العشرين تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي تولت بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تُعقد في ظرف دولي دقيق، وكذا العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والهند.

شيماء محمود نبيه الرئيس عبدالفتاح السيسي عضو مجلس النواب الشرق الأوسط الرئيس السيسي

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