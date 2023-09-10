كاتب صحفى: مصر شريك أساسى فى التعاون الإقليمى لمجموعة العشرين

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة مجموعة العشرين وزياراته بالهند تشهد نشاطًا مكثفًا ومتنوعًا يشمل كل الأنشطة والمجالات.

وأضاف رائف في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية: "وضع الرئيس السيسي إكليل الزهور على قبر غاندي يوضح مدى التواصل الحضاري الذي تسعى إليه الدولة المصرية، وتقدير مصر للرموز الدولية".

وأكد أن الحضور المصري في قمة مجموعة العشرين دائمًا متميز وهناك دعوات دائمة من المجموعة لمصر منذ عام 2014 للحضور، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت شريكًا أساسيًا ومحوريًا في التعاون الإقليمي لمجموعة العشرين بعد عام 2014.

وأشار إلى أن علاقات مصر مع دول تجمع العشرين استراتيجية والآن فرصة جديدة لتطوير هذه العلاقات وتنميتها وهذا ما يعكسه الزخم الذي تشهده زيارة الرئيس السيسي، للهند.