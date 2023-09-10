الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: مصر شريك أساسى فى التعاون الإقليمى لمجموعة العشرين

جمال رائف
جمال رائف

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة مجموعة العشرين وزياراته بالهند تشهد نشاطًا مكثفًا ومتنوعًا يشمل كل الأنشطة والمجالات.

وأضاف رائف في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية: "وضع الرئيس السيسي إكليل الزهور على قبر غاندي يوضح مدى التواصل الحضاري الذي تسعى إليه الدولة المصرية، وتقدير مصر للرموز الدولية".

وأكد أن الحضور المصري في قمة مجموعة العشرين دائمًا متميز وهناك دعوات دائمة من المجموعة لمصر منذ عام 2014 للحضور، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت شريكًا أساسيًا ومحوريًا في التعاون الإقليمي لمجموعة العشرين بعد عام 2014.

وأشار إلى أن علاقات مصر مع دول تجمع العشرين استراتيجية والآن فرصة جديدة لتطوير هذه العلاقات وتنميتها وهذا ما يعكسه الزخم الذي تشهده زيارة الرئيس السيسي، للهند.

مجموعة العشرين جمال رائف الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي قمة العشرين مشاركة مصر في قمة العشرين قمة مجموعة العشرين صباح الخير يا مصر

الأكثر قراءة

العاصفة “دانيال” تضرب مصر غدًا.. وأمطار غزيرة على هذه المناطق

"القاهرة الإخبارية": زلزال المغرب كارثة طبيعية حلت بمراكش ومَنْ حولها (فيديو)

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى الثلاثاء المقبل (فيديو)

كريم عبدالعزيز يعود إلى "الحشاشين" بعد انتهاء عطلته الصيفية

الرئيس السيسى: ينبغى العمل على سد الفجوة التكنولوجية لضمان مستقبل أفضل للبشرية

"تعليم القليوبية" يحصد مركزين فى مسابقة قريتى على مستوى الجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب