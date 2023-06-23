ads
الجمعة 23 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علاقات دولية: الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ سياسة منفتحة على كل الأقطاب الدولية

العلاقات المصرية
العلاقات المصرية الفرنسية

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن العلاقات المصرية الفرنسية هي علاقات تاريخية بامتياز، لافتاً إلى أنها علاقات قوية واثقة تمثل أكثر من 25 زيارة متبادلة بين الرؤساء والمسؤولين على مستوى الدولتين، بالإضافة إلى وجود ملفات متنوعة سواء سياسية أو اقتصادية أو غيرها.

وأضاف الدكتور حامد فارس خلال لقاءه عبر فضائية extra news، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا بلغت أكثر من 8 زيارات، لافتاً إلى أنها كانت زيارات مؤثرة ومنتجة في الكثير من القضايا، حيث كان يوجد مؤتمر لدعم الشقيقة السودان ورفع الديون عنها ودعم الشقيقة ليبيا أيضًا، وكان هناك الكثير من المؤتمرات مثل مؤتمر محيط بالإضافة إلى الكثير من القضايا والتوافقات السياسية الهامة بين الدولة المصرية والفرنسية.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ سياسة منفتحة على كل الأقطاب الدولية، لافتًا إلى أنه لديه بعد ورؤية استراتيجية حقيقية لكيفية تنويع وتوسيع شراكات مصر الاستراتيجية مع كل الدول وكل المدارس، وتنوع الزيارات ما بين الشرق والغرب.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية هي علاقات خاصة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لافتاً إلى أن حجم الزيارات المتبادلة تدل على أن هناك رغبة سياسية مشتركة بين الدولتين الكبيرتين للعمل على إيجاد أفق أرحب في سبيل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية نحو منحنى يكون أكثر قوة ومتانة وثبات لأن هناك توافق في الرؤى بين الدولتين الكبيرتين.

الأكثر قراءة

إصابة الفنانة ياسمين أيمن فى حادث سير مروع

جسدت معاناة متضررى زلزال سوريا فى "الدوم".. مَن هى الفنانة ياسمين أيمن؟

لقاء ودى بين الرئيس السيسى وولى العهد السعودى فى فرنسا

قادت على سرعة 200 كم.. الكشف عن سبب انقلاب سيارة الفنانة ياسمين أيمن

"آمون وبتاح وحورس".. مناطق قد لا تعرفها عن الذهب في مصر بمنجم السكري

مصرع شخص وإصابة سيدة إثر انقلاب سيارة فى التجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

د.كريمة الحفناوى

المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى

ماجد حبته

مودى.. واشنطن ثم القاهرة

بسنت حسن

الخيط الرفيع بين القاتل و الشهيد

خالد حريب

أشرف أمين. . النجار الذي أبدع

مؤمن المحمدي

كرتونة بيض عشان أشرف

لواء. محسن الفحام

المعلومات.. وحرية تداولها

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية

قوات الاحتلال تعتدى على مسيرة احتجاجية فى القدس