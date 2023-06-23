أستاذ علاقات دولية: الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ سياسة منفتحة على كل الأقطاب الدولية

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن العلاقات المصرية الفرنسية هي علاقات تاريخية بامتياز، لافتاً إلى أنها علاقات قوية واثقة تمثل أكثر من 25 زيارة متبادلة بين الرؤساء والمسؤولين على مستوى الدولتين، بالإضافة إلى وجود ملفات متنوعة سواء سياسية أو اقتصادية أو غيرها.

وأضاف الدكتور حامد فارس خلال لقاءه عبر فضائية extra news، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا بلغت أكثر من 8 زيارات، لافتاً إلى أنها كانت زيارات مؤثرة ومنتجة في الكثير من القضايا، حيث كان يوجد مؤتمر لدعم الشقيقة السودان ورفع الديون عنها ودعم الشقيقة ليبيا أيضًا، وكان هناك الكثير من المؤتمرات مثل مؤتمر محيط بالإضافة إلى الكثير من القضايا والتوافقات السياسية الهامة بين الدولة المصرية والفرنسية.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ سياسة منفتحة على كل الأقطاب الدولية، لافتًا إلى أنه لديه بعد ورؤية استراتيجية حقيقية لكيفية تنويع وتوسيع شراكات مصر الاستراتيجية مع كل الدول وكل المدارس، وتنوع الزيارات ما بين الشرق والغرب.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية هي علاقات خاصة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لافتاً إلى أن حجم الزيارات المتبادلة تدل على أن هناك رغبة سياسية مشتركة بين الدولتين الكبيرتين للعمل على إيجاد أفق أرحب في سبيل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية نحو منحنى يكون أكثر قوة ومتانة وثبات لأن هناك توافق في الرؤى بين الدولتين الكبيرتين.