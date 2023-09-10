الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: 24 مليار دولار حجم استثمارات دول مجموعة العشرين فى مصر

مجموعة العشرين
مجموعة العشرين

قال الكاتب الصحفي جمال رائف إن حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة العشرين بلغ أكثر من 25 مليار دولار، وحجم الاستثمارات الخاصة بدول المجموعة في مصر يصل إلى أكثر من 24 مليار دولار.

وأضاف رائف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن علاقات مصر استراتيجية مع جميع دول تجمع العشرين، والآن هناك فرصة جديدة لتطوير هذه العلاقات وتنميتها.

وأكد أن هذا يتضح من الزخم الذي تشهده زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للهند، ومشاركته في قمة العشرين، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يعقد العديد من اللقاءات على هامش القمة مع مختلف القادة سواء الأوروبيين والأفارقة والعرب.

جمال رائف: مصر الشريك الآمن والموثوق به لكل الأطراف الدولية

وتابع: مشاركة مصر في قمة العشرين محطة مهمة جدًا تؤكد التواجد المصري المتميز في المجتمع الدولي والإقليمي، كفاعل سياسي واقتصادي بارز الآن الجميع يعول عليه، في ظل المتغيرات العالمية التي تغير الكثير من الأنماط في المجتمع الدولي.

وأوضح أن مبادئ مصر ثابتة، كما أن مصر تتمتع بمرونة في التعامل مع المجتمع الدولي، بالإضافة إلى انفتاحها على الأقطاب، فهي الشريك الموثوق به لكل الأطراف.

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