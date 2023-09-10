الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"منها محاربة الفساد".. تفاصيل دورات الأسبوع الخامس لخطة تدريب المحليات بسقارة

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

 قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن البرنامج التدريبي الذي ينظمه مركز التنمية المحلية بسقارة، والذي يجرى وفقًا للخطة التدريبية للمحليات للعام التدريبي  2023/2024، والمقرر له  اليوم الأحد، يحتوي على عدة برامج ودورات منها تعريف التخطيط المستجيب لاحتياجات المرأة، وآليات تطبيق موازنة البرامج والأداء المستجيب للنوع ومهارات التمكن والعناصر والمردود الإيجابى ومفهوم التمكن واستراتيجية تمكين المرأة، ومهارات الاتصال والتواصل، ودور القيادات في رؤية مصر 2030، والتنمية المستدامة وعلاقتها باستشراق المستقبل، والتطوير المؤسسي والحوكمة ومكافحة الفساد، ومدونة السلوك الوظيفي، وحروب الجيل الرابع ومواجهة الشائعات واكتساب مهارات التفاوض، حقوق المرأة العاملة في ظل قانون الخدمة المدنية، وملامح نظام الإدارة المحلية في مصر، واستراتيجية حقوق الإنسان.

رفع كفاءة قدرات العاملين بالإدارة المحلية

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن مركز سقارة سينفذ خلال الأسبوع الخامس من خطته التدريبية أيضًا دورة إدارة وتشغيل المدافن الصحية للمخلفات البلدية الصلبة في المحافظات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

 

وأشار إلى حرص الوزارة على رفع كفاءة قدرات العاملين بالإدارة المحلية في جميع المحافظات فيما يخص منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، وإدارة وتشغيل المدافن التى تم إنشاؤها ضمن المنظومة، موضحًا الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية في جميع محافظات الجمهورية لتنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية للمخلفات منها المدافن الصحية والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة طبقًا لتكليفات القيادة السياسية.

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وزير التنمية المحلية يعلن انطلاق الأسبوع التدريبي الخامس بمركز سقارة للتدريب

تطبيق منظومة المخلفات الصلبة الجديدة

وأشار إلى أن الدورة ستركز على رفع وعى العاملين بالإدارة المحلية بأهمية وكيفية تطبيق منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، ومراحل تنفيذها، والاستراتيجية الوطنية للمخلفات الصلبة بمصر، والإطار التشريعي لإدارة المخلفات واستعراض ما تم إنجازه من مشروعات بنية تحتية والتي تشمل تأهيل وإنشاء عدد من مصانع تدوير المخلفات بأحدث التكنولوجيات الأجنبية المستخدمة في هذا المجال، وأهداف المنظومة الجديدة في إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات الصلبة، وتوفير فرص عمل جديدة وتنمية الاقتصاد وتحقيق أقصى استفادة من المخلفات البلدية بما يساهم كذلك في إعادة الوجه الحضارى والجمالى للمحافظات، وإحداث تغيير حقيقى في مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، إضافة إلى رفع مهارات المتدربين بكيفية حسن إدارة مشروعات البنية التحتية التى تم تنفيذها وتسليمها للمحافظات لاستغلالها بأقصى استفادة ممكنة لتحقيق أهدافها المنشود، إضافة إلى زيارة المدفن الآمن بشبرا منت والتعرف على كيفية إدارته وتشغيله.

وفي سياق متصل،  أشار اللواء هشام آمنة، إلى أن مركز التنمية المحلية بسقارة سينفذ في الأسبوع الخامس أيضًا 3 دورات تدريبية يستفيد منها 88 متدربًا هى دورة أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية وأساسيات استخدام الحاسب والأوفيس، والتخطيط الاستراتيجي ويستفيد منها خريجو دورات قادة المستقبل بسقارة وخريجي جامعة إسلسكا، كما تستمر للأسبوع الثاني على التوالى دورة تطبيقات الذكاء الصناعي في نظم المعلومات الجغرافية Geo AI في المحليات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة أزري مصر وإفريقيا والشرق الأوسط ويستفيد منها 25 متدربًا.

وذكر أن دورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية ستتناول التعريف بنظم المعلومات الجغرافية ومميزات الاستخدام والإحداثيات والإصدارات والتقنيات المرتبطة بها، ومتطلبات ومعوقات العمل باستخدامها، والبيانات المكانية VICTOR RASSTAT، وأنواع الخرائط وأصنافها وكيفية إنشاء قاعدة بيانات مكانية وإنشاء مشروع التخطيط باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، كما ستحتوى الدورة على ورش عمل لتطبيق ما تم دراسته بها بشكل عملى.

هشام آمنة يؤكد اهتمام الدولة بمشروع التحول الرقمى لدوره فى التنمية

وأضاف، أن المحتوى التدريبي لدورة التخطيط الاستراتيجى يركز على تنمية مهارات المتدربين نحو طريقة إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية بكفاءة، وكيفية تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه العمل، وتحديد الأهداف الرئيسية وتصميم الخطط الاستراتيجية بكفاءة عالية، وأهميته وأساليب ومراحل التخطيط الاستراتيجي وتحليل البيئة الداخلية والخارجية وكيفية بناء الأهداف الاستراتيجية، وإعداد منظومة المتابعة والتقييم والأداء ونظام مراقبة وتحليل المخاطر.

وزير التنمية المحلية التنمية المستدامة لخطة التدريبية للمحليات مركز التنمية المحلية مركز سقارة الأسبوع الخامس مكافحة الفساد

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