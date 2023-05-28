هشام آمنة يؤكد اهتمام الدولة بمشروع التحول الرقمى لدوره فى التنمية

أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة، أن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة يحظى باهتمام كبير من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، لما يمثله من أولوية فى خطط واستراتيجيات الدولة، ولدوره الحيوى في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط.

واستمع وزير التنمية المحلية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد ومحافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة، خلال افتتاح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة والمركز التكنولوجي لمدينة العريش ومركز إصدار تراخيص المحال العامة بالمدينة، إلى شرح حول جهود تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية والإدارات الخلفية بالديوان العام والتكامل الإلكتروني بين إدارات الديوان العام للمحافظة وبعضها البعض وبين مدن وقطاعات المحافظة المختلفة، وكذا الدورات التدريبية التي حصل عليها جميع الموظفين العاملين في تلك المراكز التكنولوجية الجديدة على مستوى مدن ومراكز المحافظة المختلفة، والتي يبلغ عددها نحو 156 موظفًا.

وحرص وزيرا التنمية المحلية والتخطيط، ومحافظ شمال سيناء على الاطمئنان على حسن معاملة المواطنين، وسرعة استقبال طلباتهم وإنجازها والتعرف على سير العمل ومعدل الإنجاز فيما يخص طلبات المواطنين في العديد من الخدمات، وذلك بالمراكز التكنولوجية الجديدة.

ونوه وزير التنمية المحلية بأن هناك متابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لملف تطوير الخدمات بالمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات ورفع كفاءة الكوادر البشرية وتدريبهم على أعلى مستوى في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية.