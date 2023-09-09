إصابة طفل فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شمال الخليل

أصيب طفل فلسطيني، مساء اليوم السبت، بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عدد من الشبان والأطفال، ما تسبب بإصابة طفلا بالرصاص، ونقل من قبل طواقم الإسعاف لتلقي العلاج، كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

من جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر إن طفلا أصيب بالرصاص الحي في الظهر والصدر خلال مواجهات في منطقة مخيم العروب، وقامت طواقمها بمحاولات إنعاش القلب والرئتين وجرى نقله إلى مستشفى اليمامة في بيت لحم.

الأحمد يقدم العزاء في شهداء جنين

وفي جنين، قدم عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، مساء اليوم، واجب العزاء بالشهيدين كامل محمود أبو بكر من بلدة رمانة، والشهيد عثمان عاطف أبو خرج من بلدة الزبابدة بمحافظة جنين.

وقال الأحمد إن شعبنا يؤكد بتضحياته ونضاله المستمر أنه شعب يعشق الحرية حتى إقامة دولته المستقلة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال ترتكب يوميا أبشع الممارسات بحق الشعب الفلسطيني، وتمارس الاعدام بحق الشباب دون أي رادع أخلاقي أو محاسبة.

وشدد الأحمد علي أن الشعب الفلسطيني لم يستسلم، وجنين ومخيمها وبلداتها وقراها قدمت وما تزال تقدم التضحيات من أجل فلسطين وقضيتها.

وأمس الجمعة، شارك عشرات المواطنين الفلسطينيين، في وقفتين داعمتين للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في بلدتي برقين ويعبد غرب جنين.

وكانت الفعاليات الوطنية والشعبية قد نظمت الوقفتين دعمًا للأسرى خاصة المضربين عن الطعام، ومع الأسيرة فاطمة عمارنة التي تتعرض لظروف اعتقال صعبة.

وشدد ممثلو القوى الوطنية والإسلامية، ومناصرو الحركة الأسيرة، خلال الوقفة في برقين على ضرورة تضافر الجهود لضمان إنهاء معاناة الأسير المهندس سلطان خلوف، وجميع المعتقلين الإداريين والحركة الأسيرة.