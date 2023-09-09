السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس وزراء فلسطين يعزى نظيره المغربى فى ضحايا الزلزال

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

عزّى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم، نظيره المغربي عزيز اخنوش، بضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عددا من الأقاليم في المملكة المغربية، موقعا المئات من الضحايا.

وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني، في برقية التعزية، عن تعازيه الحارة للمغرب، ملكا وحكومة وشعبا، سائلا المولى، عز وجل، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.

وقال: "إننا على ثقة بقدرة وعزيمة الشعب المغربي الشقيق على اجتياز هذه المحنة". 

txt

ارتفاع ضحايا زلزال المغرب إلى 632 قتيلًا و329 جريحًا

هزة أرضية بلغت قوتها 7.2 درجة على مقياس ريختر

وفي ساعة متأخرة، أمس، فُزع المغاربة من هزة أرضية بلغت قوتها 7.2 درجة على مقياس ريختر.

ارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزال إلى 632

وأعلن التليفزيون المغربي، صباح اليوم، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزال إلى 632 والإصابات إلى 329 شخصًا، في حصيلة مرشحة للزيادة.

وقال سكان في مراكش، أقرب المدن الكبرى لمركز الزلزال، إن بعض المباني انهارت في المدينة القديمة المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وعرض التليفزيون المحلي صورا لسقوط مئذنة مسجد وتناثر الأنقاض على سيارات مهشمة.

المركز الأورومتوسطى لرصد الزلازل

وقدر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، وهو هيئة علمية متخصصة بالنشاط الزلزالي في منطقة البحر المتوسط، قوة الزلزال بـ6,9 درجة.

وشعر بالزلزال أيضا سكان مناطق عدة في غرب الجزائر المجاورة، لكن الدفاع المدني الجزائري قال إنه لم يتسبب في أي أضرار أو إصابات.

وفي 24 فبراير 2004 ضرب زلزال بلغت قوته 6,3 درجة على مقياس ريختر محافظة الحسيمة على بعد 400 كلم شمال شرق الرباط، وأسفر عن 628 قتيلا وعن أضرار مادية جسيمة.

وفي 29 فبراير 1960 دمر زلزال مدينة أغادير الواقعة على الساحل الغربي للبلاد، مخلفا أكثر من 12 ألف قتيل، أي ثلث سكان المدينة.

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت، قبل قليل، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 632 وفاة و329 إصابة، 51 منها خطيرة.

وقالت وزارة الداخلية المغربية، في بيان، إن الزلزال حدد مركزه بجماعة "إغيل" بإقليم الحوز، مشيرة إلى وفاة 296 شخصًا بأقاليم الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت.

وأكدت أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية في عموم المملكة تسخّر كل الوسائل والإمكانات للتدخل وتقديم المساعدات اللازمة وتقييم الأضرار، داعية المواطنين للتحلي بالهدوء.

رئيس الوزراء الفلسطيني نظيره المغربي الزلزال ضحايا المغرب 7 2 درجات

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يلتقى رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء الصينى ورئيس البرازيل

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التى تضرب البلاد حاليًا

موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023 .. وفوائد العمل به

قادمة من المغرب.. بعثة المصرى تصل إلى مطار برج العرب

مسئول سعودى: مهتمون بالتعرف على رؤية مصر 2030

التخطيط: عدد السكان يصل 124 مليونًا بحلول 2032.. ومصر الأولى عربيًا فى معدل الخصوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رفع السرية عن ملفات حرب أكتوبر 1973.. يوم الغفران.. الهزيمة!

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

ماجد حبته

السكان الأصحاء.. والتنمية

أميرة العناني

مؤسسة أسامة الأزهرى.. الجسر الثقافى بين مصر وإندونيسيا

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب