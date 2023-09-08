الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الفلسطينية: إنهاء الاحتلال لأرضنا هو الممر الإجباري لتحقيق أمن واستقرار المنطقة

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، بالتصريحات والمواقف التي صدرت مؤخراً عن أكثر من مسؤول إسرائيلي سابق، بشأن معاناة الشعب الفلسطيني جراء استمرار الاحتلال وعنصريته البغيضة، التي بدأت تطفو على السطح وتكتمل حلقاتها يوما بعد يوم.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم، أن هذه الأصوات مؤشرات إيجابية نأمل أن تتطور تجاه صحوة حقيقية في المجتمع الإسرائيلي، تجبر الحكومة الإسرائيلية على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين وإنهاء جميع أشكال ومظاهر نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الابارتايد) الذي يمارس على الشعب الفلسطيني.

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قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وقرى جنوب جنين

العديد من المنظمات الحقوقية وثقت مظاهر هذا النظام الإسرائيلي العنصري

وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلي أن العديد من الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والإسرائيلية والإقليمية والدولية المشهود لها بالمصداقية، كانت قد أصدرت العديد من التقارير العالمية، وثقت من خلالها مظاهر هذا النظام الإسرائيلي العنصري البغيض، وبشكل لا يقبل التأويل أو الاجتهاد.

وشددت الخارجية الفلسطينية علي أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بما يرافقه من قمع وظلم واضطهاد يتعرض له الشعب الفلسطيني بشكل يومي، هو المدخل السليم لبناء علاقات طبيعية بين دولة فلسطين وإسرائيل، كما أنه الممر الإجباري الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة.

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الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب

رئيس سابق للموساد: إسرائيل تفرض الفصل العنصري في الضفة الغربية

وفي وقت سابق، صرح تامير باردو، الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية "الموساد"، بأن السلطات الإسرائيلية تمارس نظام الفصل العنصري في مدن وبلدات الضفة الغربية.

وأضاف "باردو" أن إسرائيل تدير نظام فصل عنصري، مضيفا أن هناك دولة فصل عنصري، في منطقة يحكم فيها على شعبين بموجب نظامين قانونيين، هذه دولة فصل عنصري.

وفي وقت سابق من اليوم، نفذت قوات  الاحتلال الإسرائيلي، عدة اقتحامات في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال مصلى باب الرحمة، أحد مصليات المسجد الأقصى المبارك.

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