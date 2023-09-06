الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، أن تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، بما فيها حقه في العودة وفقًا للقرار (194)، ومبادرة السلام العربية- هو المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، تواصل انتهاكات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين، وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية وجرائمهم بحق المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، ومقدساتهم، إضافة إلى التصعيد الحاصل في الاقتحامات الدموية للبلدات الفلسطينية.

كما تطرقت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، إلى تصعيد سلطات الاحتلال قيودها وتضييقاتها وحربها المفتوحة على جميع أشكال الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، بهدف استكمال جريمة الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي إلى وأد أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.

الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال مسئولية جرائم المستوطنين

وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تلك الجرائم والانتهاكات، كما حملت المجتمع الدولي والدول الكبرى التي توفر الحماية لدولة الاحتلال المسئولية عن نتائج صمتهم عن تلك الجرائم.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن المطلوب من الدول التي تدعم مبدأ حل الدولتين اتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، وفي مقدمتها الاستيطان بجميع أشكاله.

كما شددت على ضرورة الاعتراف الفوري بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، ودعم الجهود الفلسطينية المبذولة لنيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وإجبار الحكومة الإسرائيلية على الانخراط في عملية سياسية تفاوضية حقيقية لحل الصراع وفقًا لمرجعيات السلام الدولية ضمن سقف زمني محدد.

وطالبت الخارجية الفلسطينية بضرورة إجبار دولة الاحتلال على احترام جميع الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني والالتزام بها، وهي التي نص عليها القانون الدولي واتفاقيات جنيف، والإفراج عن الأموال الفلسطينية، والإفراج الفوري عن جميع الأسرى الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، بمن فيهم أسرى الدفعة الرابعة التي تم الاتفاق عليها سابقًا دون أي شرط أو قيد، ووقف جميع أشكال الاقتحامات للمناطق الفلسطينية، بما فيها الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك.