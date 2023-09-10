موعد التقديم للجامعات المصرية 2024 وأسعار المصروفات

يقوم طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني لعام 2023 وأيضًا الطلاب الذين لهم درجات من الدور الأول فى التقديم فى التنسيق، ويبحث العديد منهم عن ميعاد تقديم الجامعات المصرية للعام الدراسي 2024 والمقرر انطلاقه فى 30 سبتمبر الجارى.

وتكشف الدستور خلال السطور المقبلة كافة التفاصيل عن موعد التقديم للجامعات المصرية حسبما أعلنتها وزارة التعليم العالي بالإضافة إلى أسعار المصروفات الدراسية.

موعد التقديم للجامعات المصرية 2023

وقد أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن التقديم للجامعات فى المرحلة الثالثة في الفترة من يوم السبت الموافق 9 /9 /2023 حتى يوم الإثنين الموافق 11 /9 /2023.

وسيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة على أن يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد اعلان النتيجة امام هؤلاء الطلاب لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وفقًا للشروط والقواعد والنسبة المُقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

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مصروفات الجامعات المصرية

وقد أعلنت الجامعات المصرية عن مصروفاتها وأيضًا مصروفات الساعات المعتمدة وهى كالتالي:

– مصاريف كلية تجارة جامعة القاهرة وتجارة عين شمس وفي جامعة حلوان تبدأ من 450 جنيه حسب كل قسم وتصل إلى 500 جنيه.

– مصاريف كلية الآداب 439 جنيه.

– مصاريف كلية الهندسة 580 جنيه.

– مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات 520 جنيه.

– مصاريف كلية الألسن 480 جنيه.

– مصاريف كلية العلوم تبدأ من 400 جنيه حسب كل قسم.

– مصاريف كلية الطب 650 جنيه.

– الساعات المعتمدة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سعر الساعة المعتمدة 650 جنيه.

– مصاريف كلية التجارة الساعات المعتمدة حسب كل برنامج من 17500 جنيه لتجارة أنجليزي، 41500 للبرنامج المشترك مع جورجيا.

– كلية طب الفم والأسنان القاهرة 51750 ألف جنيه.

– كلية العلوم : 600 جنيه للساعة المعتمدة.

– كلية الآداب : 555 جنيه للساعة المعتمدة الواحدة.

– كلية الهندسة 48290 جنيه.

– كلية الزراعة : 17500 جنيه.

– كلية الحاسبات : 860 جنيه للساعة المعتمدة الواحدة.

– كلية الحقوق 17500 جنيه.

– كلية العلاج الطبيعي 44.000 ألف جنيه.

– كلية التمريض 48.000 ألف جنيه.