لتمكينها من منزل الزوجية.. عاطل يشرع في قتل طليقته بالمرج

تفاصيل مأساوية عاشتها سيدة ثلاثينية خلال حياتها مع شخص عديم الرحمة والإنسانية وبرغم طلاقهما ورفض إنفاقه على أطفاله إلا أنه اعترض على تمكنها من منزل الزوجية والتى أُقرت لها

لتعيش فيها هى وأطفالهما وحاول قتلها دون أى رحمة.

أقوال السيدة

أقرت المجنى عليها أمام جهات التحقيق المختصة بالمرج بأن طليقها حاول قتلها باستخدام سلاح أبيض وذلك لتمكنها من شقة الزوجية لتعيش فيها هى وأطفالها الصغار وأنه طردها من منزل الزوجية هى وأطفالهم ولم يسأل عنهم فى أى مصروفات ولم يهتم لأمرهم مما دفعها لمقاضته بمحاكم الأسرة.

اعترافات المتهم

أقر المتهم بطعن طليقته بسلاح أبيض مطواة بمنطقة المرج أمام جهات التحقيق المختصة بالمرج بارتكابه جريمة طعن طليقته، مشيرا إلى أن المحكمة قضت لها بالتمكين من منزل الزوجية لأنها حاضنة لأطفال صغار وبرغم حصولها على الشقة إلا أنها قامت بغلقها وذهبت لتعيش بمنزل والدها.

كما أقر بأنه توجه إليها للحديث معها لتترك له الشقة، موضحا لها أنه يعيش في الشارع لكنها رفضت وتشاجرت معه فنشبت بينهم مشاجرة وتعدى عليها بسلاح أبيض مطواة.

قرارات النيابة

أحالت نيابة المرج اليوم السبت المتهم بالشروع فى قتل طليقته بسبب خلافات نشبت بينهم بسبب تمكينها من مسكن الزوجية لأنها حاضنة لأطفال أعمارهم أصغر من 15 عاما لمحكمة الجنايات.

وكانت قد أمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى وطالبت النيابة بعرض المجنى عليها على الطب الشرعي لبيان مدى إصابتها وإرسال تقرير مفصل بحالتها.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المرج من مستشفى اليوم الواحد بالمرج تفيد بوصول سيدة مصابة بطعن بسلاح أبيض مطواة، وبالانتقال تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تبين وقوع مشاجرة بينها وبين طليقها لحصولها على قرار تمكين من شقة الزوجية وجرى ضبط المتهم وبسؤاله أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.